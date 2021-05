Instagram, in arrivo le live solo con la voce

Massimo Reina,

Anche Instagram cede alla moda del momento e apre alle live solo con la voce. Col nuovo aggiornamento in arrivo su iOS e Android, infatti, si potranno fare delle dirette audio semplicemente disattivando la fotocamera e lasciando aperto solo il microfono. Il creatore della stanza non potrà però abilitare o spegnere cam e audio degli altri, che in tal senso dovranno quindi procedere in autonomia.

In questo modo chiunque voglia creare dei contenuti dal vivo potrà decidere se trasmetterli con la consueta opzione videocamera e microfono accesi, oppure “limitarsi” a trasmettere la parte audio. In quest’ultimo caso le immagini dal vivo saranno rimpiazzate da una piccola icona che mostrerà la foto del profilo dell’utente che sta effettuando la diretta. Alla fine della live, si potrà infine salvare il file audio per un ascolto successivo, come un vero e proprio podcast.



Come utilizzare le Stanze in diretta su Instagram

Da qualche tempo Instagram, già leader su questo fronte, ha deciso di raddoppiare le possibilità di fare le dirette. Oltre a quelle classiche, infatti, è ormai possibile utilizzare le Stanze in diretta, una nuova funzionalità che consente di portare il numero totale delle persone collegate in diretta a quattro, rispetto ai due partecipanti che possono trasmettere insieme con la modalità tradizionale.

Per utilizzare questa opzione basta aver aggiornato l’app ufficiale di Instagram per iOS e Android. A quel punto, una volta connessi alla piattaforma, si può iniziare subito con le Stanze in diretta semplicemente scorrendo verso sinistra dalla schermata principale, e selezionando l’opzione Video in diretta. Da lì basterà poi inserire un titolo e premere l’icona Stanze per aggiungere gli altri partecipanti. Chi crea la Stanza in diretta su Instagram ne rimane l’organizzatore e in quanto tale ha la possibilità di aggiungere e rimuovere ospiti anche mentre la diretta è in corso.