Amazon presenta Echo Show 15: il cuore digitale della casa

Echo Show 15 è un dispositivo progettato per diventare un supporto per le famiglie nell’organizzazione quotidiana.

Nel corso del suo Amazon Fall Hardware Event 2021, il colosso dell’e-commerce mondiale ha presentato Echo Show 15, un nuovo membro della famiglia Echo Show, progettato per diventare il cuore digitale della casa. Con uno schermo da 15,6’ a 1080p Full HD, il device può essere montato a parete o posizionato su un ripiano – in orientamento orizzontale o verticale – ed è stato immaginato per aiutarti nell’organizzazione quotidiana, mantenendo gli utenti sempre connessi e con tanto intrattenimento. Echo Show 15 sarà disponibile a 249,99 euro e i clienti possono già registrarsi per ricevere una notifica quando il dispositivo sarà fruibile. Intanto, vediamolo nel dettaglio.

Echo Show 15: un supporto per le famiglie nell’organizzazione quotidiana

Echo Show 15 è dotato del processore di nuova generazione Amazon AZ2 Neural Edge, di una schermata Home ridisegnata con più opzioni di personalizzazione, nuove funzionalità basate sul visual ID e tante nuove esperienze Alexa. “Oggi le famiglie si destreggiano tra molteplici priorità e impegni: a che ora lasciare i bambini agli allenamenti di calcio, cosa preparare per cena, quando fissare il prossimo appuntamento. E la lista potrebbe continuare. Grazie ad Echo Show 15, Alexa può essere un valido supporto per tutti”, ha affermato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International.

E in effetti il dispositivo, come anticipato nell’introduzione, è stato pensato per rendere la gestione dell’organizzazione quotidiana ancora più semplice. Con una schermata iniziale ridisegnata e i widget di Alexa, è possibile personalizzare il proprio Echo Show 15 per visualizzare il calendario di famiglia, gestire la lista delle cose da fare e impostare promemoria. Inoltre si adatta ad ogni ambiente domestico, trasformando il display in una cornice digitale a schermo intero, per mostrare le foto più belle, o immagini e disegni artistici disponibili. Echo Show 15 è a disposizione dei clienti ogni volta che ne hanno bisogno, con la capacità di mimetizzarsi quando non viene richiesto il suo supporto”.

Il contenuto sulla schermata Home è personalizzabile dalla nuova galleria dei widget, dove si possono scoprire e scegliere quelli con le informazioni più utili a tutta la famiglia. I widget di Alexa si aggiornano continuamente, in modo da avere sempre le informazioni più recenti a disposizione in base alle proprie esigenze e preferenze. Grazie poi alla nuova funzionalità visual ID, Alexa sarà in grado di riconoscere i clienti e di personalizzare le informazioni sullo schermo di Echo Show 15. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale del produttore.