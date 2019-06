Pokemon Spada e Scudo: nuove info e data di uscita

Marco Locatelli,

Arrivano da Nintendo le novità pre-E3 2019 sul fronte Pokemon Spada e Pokemon Scudo, due dei titoloni più attesi dai videogiocatori della grande N in quanto sarà il primo “vero” nuovo titolo Pokemon ad approdare sulla console Nintendo Switch (Pokemon Let’s Go è stato un remake).

Poche ore fa è andato in onda un Nintendo Direct dedicato proprio ai due nuovi capitoli di Pokemon, targati ovviamente Game Freak. Una presentazione “lampo” visto che è durata solamente 15 minuti, sufficienti però per svelare la data di uscita e alcune novità dal punto di vista del gameplay.

La prima riguarda la comparsa dei Pokemon selvatici che non appariranno anche nella mappa di gioco e non solo nell’erba alta, come da tradizione. Presentati anche alcune nuove creature: Wooloo, una sorta di pecora; la tartaruga Drednow; Crovknight, un grande corvo che può essere sfruttato per spostarsi con il Volotaxi.

La novità numero uno è sicuramente la meccanica di gioco denominata “Dynamax”, grazie alla quale è possibile attivare la versione gigante di un Pokemon durante le battaglie. Cosa che si potrà fare solo una volta ad incontro e avrò una durata di tre turni. Oltre alla dimensione maggiorata della creature, anche le mosse saranno più potenti. Abilità che potranno utilizzare anche i capipalestra.

L’esperienza Dynamax coinvolge poi anche l’area delle Terre Selvagge, e quindi ci saranno anche dei Pokemon Selvatici in versione gigante che potranno essere sconfitti e catturati in cooperativa partecipando a dei radi fino a 4 giocatori.

C’è stato tempo anche per mostrare ai fan i Pokemon leggendari che saranno presenti in Pokemon Spada e Pokemon Scudo: Zacian il lupo con la spada e Zamazenta, il lupo con lo scudo. Sono loro, ovviamente, che danno il titolo di questo nuovo capitolo della saga Pokemon firmata Game Freak. E la data di uscita? Il gioco raggiungerà gli scaffali dei negozi il 15 novembre 2019.