Cyber Monday Amazon, Smart TV in offerta

Candido Romano,

Inizia il Cyber Monday Amazon, il lunedì di sconti e offerte dedicate all’elettronica di consumo. L’occasione giusta per acquistare una Smart TV in offerta, in particolare oggi 26 novembre sono in promozione parecchi prodotti di Samsung, Sharp ma anche Hisense, di solito più economici. Molto interessante ad esempio la Samsung MU6470 da 49 pollici, un televisore con risoluzione 4K e telecomando smart remote premium, offerta a 449 euro.

Se si è interessati sempre a una Smart TV Samsung ma di una dimensione superiore, allora ci si potrà rivolgere al modello UE55MU7000, una buona soluzione 4K Ultra LED HDR a 599 euro. Sempre da Samsung per chi vuole esagerare con la grandezza del display c’è la Samsung UE58MU6120KXZT sempre 4K ma questa volta da 58 pollici, in effetti una misura alquanto strana per una TV. Il prezzo è abbordabile per un prodotto del genere, viene offerta infatti a 529 euro con più di 350 euro di sconto.

Non è di certo finita qui per Samsung, dato che c’è in sconto per questo Cyber Monday Amazon anche la UE43NU7090UXZT da 43 pollici, certamente uno schermo più piccolo rispetto ai precedenti ma c’è anche un risparmio in termini di prezzo. Costa infatti 349 euro ed ha comunque una risoluzione di 4K. Per gli amanti invece delle TV curve sempre la casa sud coreana mette a disposizione il modello UE55NU7370UXZT 4K da 55″ a 599 euro, mentre chi cerca una buona televisione smart ma vuole risparmiare si potrà rivolgere allo Sharp AQUOS LC-40FI5442E da 40 pollici Full HD a soli 310,99 euro.

Chi vuole lo schermo più grande a disposizione non può lasciarsi scappare questo modello sempre di Samsung: il MU 6125 UE65MU6125KXZT, un 4K offerto a 699 euro, un ottimo prezzo per una Smart TV di queste dimensioni. Si chiude con il miglior TV Hisense in offerta per questo Cyber Monday Amazon, cioè il modello H55AE6000 LED 4K HDR da 55″ a 429 euro.