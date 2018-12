Qualescegliere.it per il viaggio perfetto

Antonino Caffo,

Siamo agli sgoccioli e molti di voi avranno già prenotato qualche giorno in montagna o in qualche località dove passare le feste natalizie. Per tutti gli altri, indecisi, Qualescegliere.it ha la soluzione. Il sito web che è un po’ il punto di riferimento per chi deve districarsi tra vari prodotti e servizi, e non sa cosa preferire, ha pensato di dare qualche dritta sui migliori motori di ricerca per prenotare voli e hotel, assieme ai consigli in merito ai prodotti più funzionali e meno ingombranti da mettere in valigia.

La prima cosa da considerare nell’organizzazione del viaggio è la scelta della destinazione. Spesso abbiamo già un’idea, ma in alcuni casi siamo un po’ confusi sulla città da raggiungere. C’è chi i biglietti li acquista direttamente dai siti delle compagnie aeree, ma nella maggioranza dei casi vengono consultati i motori di ricerca che aggregano le tariffe proposte da altri i siti dedicati, per proporre la migliore offerta. Stiamo parlando di Skyscanner, Google Flights, Expedia, eDreams e Volagratis, piattaforme che Qualescegliere.it ha messo a confronto seguendo alcuni parametri: la semplicità e immediatezza dell’interfaccia e facilità d’uso; la categoria in base al tipo di servizio offerto; i filtri di ricerca a disposizione; la possibilità di condurre una ricerca a partire da una mappa; l’ opzione multi-volo ; l’ usabilità e infine le ispirazioni, cioè la possibilità di accedere a idee extra per personalizzare ulteriormente l’esperienza. Dalla rilevazione di Qualescegliere.it a trionfare è Skyscanner, seguito da Google, Expedia, Edreams e Volagratis.

Dopo aver pensato al volo, il secondo step è la prenotazione dell’hotel. Anche se possono sembrare molto simili, i siti si differenziano molto fra di loro, in base al tipo di servizio, alla destinazione, al periodo di soggiorno e al budget. Nella prova, Qualescegliere.it ha confrontato gente del calibro di Booking, Kayak, TripAdvisor, Trivago, Hotels.com, utilizzando gli stessi parametri della prenotazione dei voli. Il miglior motore è risultato essere Booking, seguito da Kayak con Tripadvisor, Trivago e infine Hotels.com.