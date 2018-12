Netflix: polemica su Reddit per i sottotitoli

Marco Grigis,

Appare sulle pagine di Reddit una polemica relativa a Netflix e, più precisamente, sulla qualità dei sottotitoli offerti dal colosso dello streaming. Secondo quanto rivelato dagli utenti, con più di mille voti per la questione, la trascrizione dei dialoghi risulterebbe molto più edulcorata rispetto al parlato. L’intoppo, tuttavia, sembrerebbe essere più dovuto a problemi di traduzione che a una responsabilità diretta dell’azienda specializzata in intrattenimento online.

Secondo quanto riferito da Jeweled_Peasant, un utente bilingue di Reddit, i sottotitoli di alcuni show di Netflix risulterebbero edulcorati rispetto all’effettivo parlato. A controprova del fenomeno viene portato l’esempio di Narcos, una serie i cui sottotitoli sarebbero ben più “family-friendly” rispetto agli effettivi dialoghi, mentre altri commentatori riferiscono lo stesso problema per Rich & Morty. Stando a quanto riportato, dai testi sparirebbero turpiloquio ed espressioni estremamente forti, sostituite con altre meno violente.

Sono bilingue e guardo tutti quegli show in stile Narcos: noto continuamente come i sottotitoli siano decisamente “PG”, nonostante il parlato sia “R”. Se sto guardando uno show super-violento, ricolmo di nudità e di droga, fornitemi i veri sottotitoli.

Così come già anticipato, però, la questione potrebbe essere semplicemente relativa a problemi di traduzione. Molti abbonati Netflix statunitensi, infatti, sono intervenuti nella discussione per segnalare come, scegliendo sottotitoli in inglese, non si notino differenze né modifiche rispetto al parlato: anzi, la trascrizione sarebbe perfettamente fedele e sovrapponibile ai dialoghi originali. Di conseguenza, alcuni hanno ipotizzato delle modifiche per sottotitoli in altre lingue rispetto a quella della produzione iniziale, forse per difficoltà di trovare in traduzione un preciso equivalente per certe espressioni forti.

La redazione di ComicBook.com ha contattato Netflix per un commento sulla questione, tuttavia la società non ha al momento risposto alla richiesta di spiegazioni. In caso il colosso dello streaming dovesse rilasciare una nota in merito, ne sarà fornita immediata comunicazione.