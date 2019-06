E3 2019, Microsoft svela controller Xbox Elite 2

Matteo Tontini,

Nel corso della sua conferenza E3 2019, Microsoft ha sfruttato il palcoscenico per presentare il controller Xbox Elite 2: grazie a inedite funzionalità pensate per i giocatori più accaniti, il pad ripropone le caratteristiche di successo della precedente versione e aggiunge novità per un’esperienza ancora più all’avanguardia.

Xbox Elite 2 sarà compatibile con Xbox One e PC, e potrà contare su nuove levette analogiche a tensione regolabile. Inoltre permetterà di diminuire la corsa dei trigger su tre livelli diversi affinché il giocatore possa trovare l’impostazione più adatta alle sue esigenze negli sparatutto in prima persona. E ancora, i bumber sono stati ridisegnati e, nel complesso, il controller promette tanto comfort grazie alle nuove impugnature in gomma ruvida che lo rendono ergonomico. Di seguito è possibile dare un’occhiata alla clip esibita per l’occasione.

Microsoft ha poi incluso il supporto USB-C e Bluetooth, oltre a una batteria ricaricabile che dura fino a 40 ore per ciclo. Tirando le somme, sembra un solido aggiornamento del design già esistente, con molte più opzioni di personalizzazione e il supporto di connettività richiesto dai giocatori. Xbox Elite 2 sarà disponibile a partire dal 4 novembre e costerà 179 dollari, ma è già possibile prenotarlo sul sito ufficiale di Xbox.

Durante la sua conferenza E3 2019, la società americana ha inoltre fornito i primi dettagli su Xbox Scarlett, la sua piattaforma di prossima generazione. A detta di Microsoft, dovrebbe essere addirittura quattro volte più potente di Xbox One X e offrire prestazioni pazzesche: l’azienda ha parlato di una risoluzione fino a 8K e ben 120fps. Sono state inoltre rivelate alcune specifiche tecniche, sebbene i fan sperassero di vedere un prototipo della console o comunque avere qualche informazione più concreta sul nuovo hardware.