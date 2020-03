OnePlus 8 e 8 Pro, annuncio a metà aprile?

Luca Colantuoni,

Ieri il produttore cinese ha annunciato una curiosa iniziativa che vedrà protagonisti gli Snowbot guidati da smartphone 5G. I fan attendono però il lancio dei nuovi OnePlus 8 e 8 Pro, dei quali circolano indiscrezioni da diverse settimane. Il debutto sembra fissato per metà aprile. Intanto arrivano nuove conferme sulle specifiche del OnePlus 8 Lite.

In base ai rendere apparsi online, OnePlus 8 e 8 Pro dovrebbero avere un design molto simile. Per entrambi si prevede uno schermo AMOLED dual edge con un foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale e un lettore di impronte digitali in-display. Queste sono le specifiche attese per il OnePlus 8: schermo da 6,5 pollici con refresh rate di 120 Hz, processore Snapdragon 865, modem 5G, 6/8/12 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamere posteriori da 48, 16 e 2 megapixel, batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida Warp Charge 30T e OxygenOS 10.

Il OnePlus 8 Pro dovrebbe invece avere uno schermo da 6,65 pollici con refresh rate di 120 Hz e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 50 Watt. Questo modello supporterà anche la ricarica wireless da 30 Watt. Alle tre fotocamere posteriori del OnePlus 8 verrà aggiunto un sensore ToF (Time of Flight) per rilevare la profondità.

Il design del OnePlus 8 Lite è leggermente differente. La fotocamera frontale in-display si trova al centro, mentre il modulo fotografico posteriore è nell’angolo superiore sinistro. La dotazione hardware dovrebbe comprendere uno schermo flat da 6,4 pollici con refresh rate di 90 Hz, processore MediaTek Dimensity 1000 con modem 5G integrato, fotocamere da 48, 16 e 2 megapixel, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage e batteria da 4.000 mAh. I prezzi previsti sono 450, 550 e 700 dollari.