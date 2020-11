Google Stadia, Premiere Edition gratis agli abbonati YouTube Premium

Matteo Tontini,

Google ha trovato un’altra soluzione per cercare di spingere ulteriormente Google Stadia, sua piattaforma di cloud gaming: adesso gli abbonati a YouTube Premium possono ricevere gratuitamente la Premiere Edition, ma ci sono delle condizioni. Non tutti infatti hanno questo privilegio, ma solo coloro che si sono iscritti al servizio prima del 6 novembre (inoltre, l’offerta non è al momento valida in Italia).

La promozione, quindi, non vale per i nuovi abbonati, ma solo per coloro che hanno già dato fiducia al servizio premium del noto aggregatore di video. La speranza è quella che l’offerta si estenda anche al nostro paese, visto che non è affatto male: d’altronde la Premiere Edition di Google Stadia ha un valore pari a ben 99,99 euro (che non sono spiccioli, insomma).

Per chi non lo sapesse, il bundle comprende uno Stadia Controller e un Chromecast Ultra, tutto il necessario per fruire come si deve del servizio di cloud gaming della società di Mountain View. La soluzione trovata da Google per promuovere ulteriormente la sua piattaforma ha senso, se si pensa che, a distanza di circa un anno dall’uscita, Stadia non ha avuto il successo sperato. I motivi sono diversi, ma su tutti probabilmente spicca l’assenza di esclusive in grado di giustificare l’abbonamento.

Di recente, la piattaforma ha introdotto la funzione Family Sharing, che consente di condividere i giochi riscattati o acquistati con il proprio gruppo famiglia. Chiunque non sapesse scegliere tra Microsoft xCloud e Google Stadia, due dei migliori servizi di gioco in streaming, potrebbe trovare utile il nostro confronto.