PlayStation Store saluta e chiude i battenti su PS3, PSP e Vita

Massimo Reina,

Sony ha annunciato che il prossimo 2 luglio chiuderà il PlayStation Store su PlayStation 3 e PSP, mentre il 27 agosto lo stesso avverrà sui dispositivi PlayStation Vita. Con la chiusura ufficiale dello store digitale, gli utenti non potranno più acquistare prodotti digitali per le tre piattaforme, siano essi giochi, contenuti video o acquisti in-game.

La chiusura del PlayStation Store non avrà alcuna ripercussione sugli abbonamenti PlayStation Plus o PlayStation Now attivi degli utenti, né sui titoli riscattati tramite abbonamento. I titoli, infatti, potranno ancora

essere scaricati di nuovo e giocati tramite PlayStation Plus, per tutta la durata del servizio. Lo stesso vale per i contenuti video già posseduti dal giocatore, che possono essere riprodotti in streaming su PS3, PS4 o PS5 tramite l’app I miei video o su dispositivi mobili tramite l’app PlayStation Video.

App, funzionalità e servizi PlayStation disattivati

Sul sito ufficiale di PlayStation, Sony ha pubblicato una esaustiva FAQ sulla questione, concentrandosi in particolare su quali funzionalità si possono utilizzare dopo la chiusura del PlayStation Store e della funzionalità di acquisto su PS3, PS Vita e PSP. Nel dettaglio:

Funzionalità a cui si potrà ancora accedere:

Potrai ancora scaricare di nuovo e giocare ai titoli acquistati in precedenza.

Potrai ancora accedere ai contenuti video/multimediali acquistati in precedenza.

Potrai ancora riscattare giochi e codici PlayStation®Plus.

Potrai ancora scaricare di nuovo e giocare ai titoli riscattati tramite PlayStation®Plus, per tutta la durata del tuo abbonamento al servizio.

Funzionalità a cui si perderà l’accesso:

Non potrai più acquistare contenuti digitali per PS3, PS Vita e PSP, inclusi giochi e contenuti video.

Non potrai più effettuare acquisti nel gioco tramite titoli per PS3, PS Vita e PSP.

Non potrai più riscattare i codici dei fondi del portafoglio PSN (ad esempio, le carte regalo) su PS3, PS Vita e PSP quando il PlayStation™Store e la funzionalità di acquisto per tali dispositivi verranno chiusi. I fondi del portafoglio PSN resteranno nel tuo account di PSN, tuttavia potrai utilizzarli solo per acquistare prodotti PS4 e PS5 sul PlayStation™Store dal Web, dalla PlayStation®App o dalle console PS4 e PS5.