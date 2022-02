Cavo di Rete CAT 5e doppio angolato, REGALATO su Amazon a 1,61€

Comodo cavo CAT 5e per collegare i componenti di rete con due connettori RJ45 adatti per spazi piccoli, PREZZO REGALO su Amazon.

Se sei alla ricerca di un cavo di rete discreto e veloce, ma soprattutto che ti risolve problemi di spazio e posizione per collegare la tua Smart TV o il decoder per il digitale terrestre a un modem, sei nel posto giusto. Oggi te ne consigliamo infatti uno a soli 1,61 euro con spedizione veloce e sicura grazie ad Amazon. Cosa aspetti, quindi? Clicca subito su questo link per andare direttamente sulla pagina dell’offerta e farne scorta.

Cavo di Rete doppio angolato

Più la nostra casa diventa smart e tecnologica, più dobbiamo confrontarci con fili, prese e adattatori di ogni genere. Questo cavo di rete di un metro è adatto a qualsiasi condizione di cablaggio ed è ideale per quelle situazioni in cui c’è poco spazio per l’installazione dei cavi, come per esempio dietro ai mobili, in mezzo ad altre spine sporgenti, e così via. La sua particolare forma ad angolo di 90° ti aiuta a posizionarlo dove vuoi.

Questo cavo di rete schermato LAN è anche CAT 5e, quindi è l’ideale per poter guardare video in streaming senza rallentamenti. Ti colleghi su YouTube, e ti godi tranquillamente i tuoi filmati. Il cavo regge connessioni alla massima velocità. Ma puoi usarlo praticamente ovunque, e farà il suo “lavoro” senza infamia in qualsiasi condizione per reti domestiche, switch, PatchPanel, dispositivi NAS, stampanti di rete e altro.

Insomma, lo ripetiamo, questo cavo di rete è perfetto per risolvere ogni problema di posizionamento: grazie alla sua particolare forma ad angolo di 90° puoi infatti disporlo dove preferisci, anche dietro a mobili stretti o alla TV agganciata al muro. E’ lungo un metro, ha due connettori realizzati con cura, con tanto di protezione anti-piegamento ed è schermato LAN. Difficile trovare di meglio a queste condizioni. Fallo tuo a soli 1,61 euro con spedizione veloce e gratuita di Amazon.