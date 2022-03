iPhone SE (2022) è DISPONIBILE su Amazon

iPhone SE (2022) è finalmente disponibile su Amazon; lo si può portare a casa ad un prezzo davvero vantaggioso con spedizione gratuita. Solo 529€.

Dopo averlo visto in anteprima durante il keynote di martedì, finalmente oggi Apple ha aperto i preordini per il nuovo iPhone SE (2022). Stiamo parlando del midrange della mela con modem 5G al seguito più economico di sempre. Inutile dirvi che è un ottimo dispositivo pensato per chi vuole un melafonino di ultima generazione senza spendere le cifre richieste per un 12 o un 13.

Perché comprarlo? Sono tanti i motivi per cui vale la pena sceglierlo, ma partiamo con una premessa: questo è un device potentissimo, con lo stesso processore di iPhone 13. E ha anche un eccellente comparto fotografico e una qualità costruttiva ineccepibile. Lo potete portare a casa a 529,00€, prezzo di lancio.

iPhone SE (2022): al via i preordini per il nuovo modello

Vi raccontiamo ora le sue caratteristiche: in primo luogo, citiamo il pannello Retina HD da 4,7 pollici. Certo, non sarà un OLED di ultima generazione, ma è comunque eccellente per tanti motivi. Per un utilizzo standard, lavorativo, messaggistico e non solo, questo terminale è una vera bomba e il suo schermo non vi farà rimpiangere quello dei modelli più costosi.

Fra le altre novità citiamo la fotocamera singola con grandangolo da 12 Mpx: certo, è una sola e non presenta funzionalità aggiuntive, ma ci sono delle features software di rilievo come la modalità ritratto e gli stili fotografici. Si possono girare video in 4K fino a 60 fps. Non sarà il cameraphone per girare i film, ma chi acquista questo device non cerca certo questo. Anteriormente invece, c’è una fotocamera FaceTime HD da 7 Megapixel con Smart HDR4. Si possono registrare clip a 1080p.

Il processore Apple Bionic A15 garantisce prestazioni fulminee e c’è il modem 5G per il supporto alle reti di ultima generazione. L’autonomia non è da primo della classe, ma garantisce comunque 15 ore di riproduzione video che, dati alla mano, sono più che ottime per un utilizzo standard.

Resiste all’acqua ed è certificato IP67 e presenta il nuovo vetro super robusto e resistente. Insomma, per 529€ è un Best Buy assoluto: preordinatelo ora, con memoria da 64 GB in tre colorazioni: Midnight, Starlight e Product(RED).