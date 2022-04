Oggi vedremo la promozione Fibra Full Optional di Aruba. una soluzione che oltre alle solite cose, ti regala anche una Ducati grazie ad un concorso. Si avete capito bene!La tariffa che affronteremo tra un attimo prevede dunque il modem, internet senza limiti ed anche le chiamate illimitate dal fisso verso tutti.Vediamo dunque nello specifico cosa

Vediamo dunque nello specifico cosa comprende questa ambitissima promozione in scadenza OGGI ed attivabile SOLO ONLINE. Tutto questo senza vincoli di durata contrattuale e senza costi di entrata.

Aruba Full Optional: ecco i dettagli della tariffa che ti regala anche una Ducati!

L’offerta offre naturalmente internet senza limiti a casa nella tecnologia FTTH con velocità massima raggiungibile pari ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, chiamate senza limiti e verso qualsiasi numero sia mobile che fisso ed il modem FRITZ!Box 7530 incluso nel prezzo. Il tutto corrispondendo una quota mensile davvero irrisoria! Stiamo parlando di appena 19,89 euro ogni mese. Questo prezzo è bloccato per i primi 12 mesi, dopodiché, aumenta a 29,90€ al mese.

La chicca presente in questo abbonamento e che sicuramente molti avranno notato ha il nome di Stop&Go. In pratica è un’opzione completamente gratuita che permette di sospendere il servizio di internet a casa per un mese all’anno. Pensate ad esempio alle vacanze. Oltre a questo c’è anche l’assistenza clienti disponibile h24 tramite chat con operatori esperti sempre pronti a risolvere le proprie difficoltà.

Il concorso che mette in palio la Ducati offre anche diversi altri premi tecnologici. Inoltre, per tutti Aruba offre uno sconto che arriva massimo all’80% su alcune soluzioni di questo nuovo provider italiano da poco presente nelle telco.

L’offerta Full Optional che abbiamo visto sinora non prevede contributi iniziali da sostenere. Questo è valido anche se vi trovate sotto copertura Area Bianca. Per attivare dunque la Fibra è necessario recarsi qui entro OGGI.