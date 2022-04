Giornata Mondiale del Disegno: sconti su Domestika

Per celebrare la Giornata Mondiale del Disegno, Domestika propone un catalogo di corsi scontato fino al 75%.

Il 27 aprile è la Giornata Mondiale del Disegno: quale ricorrenza migliore per degli sconti creativi? A pensarci è Domestika, che proprio per celebrare la Giornata ha attivato la speciale promozione “Riempi di colore le tue idee”: si tratta di un’ampia selezione di corsi tutta dedicata al mondo del colore applicato in più ambiti professionali, con sconti fino al 75%.

Domestika, i corsi in offerta

Graphic, digital o interior design: sono tante le categorie di cui Domestika si occupa. La categoria più amata dalle migliaia di utenti che si affidano ogni giorno alla piattaforma creativa è quella dedicata all’illustrazione. All’interno del catalogo possiamo così trovare corsi d’arte sia digitale – con programmi quali Procreate, Adobe Photoshop o Illustrator – che classica, con acquerelli, acrilici, pennarelli e matite colorate.

Trova spazio all’interno della promozione anche il mondo del fai-da-te e del craft, soprattutto se legato al mondo del colore, con tantissimi corsi manuali: cartapesta, ricamo, ceramica e uncinetto sono soltanto alcuni fra i temi affrontati all’interno delle lezioni. Molto apprezzata è anche la categoria di fotografia e video, nonché quella di architettura e spazi. Anche in questo caso l’argomento principale ruota attorno al colore. Chiudono la selezione le categorie di moda, design, calligrafia e tipografia, web & app design.

Per saperne di più, a questo link è possibile dare un’occhiata all’intero catalogo in promozione, che offre sconti fino al 75% su tantissimi corsi. Ricordiamo che ogni corso Domestika propone una serie di videolezioni on-demand ad accesso illimitato per sempre (perfetto per imparare da casa e senza limite di orario), nonché risorse extra messe a disposizione dagli insegnanti e un attestato personalizzato di completamento da sfoggiare all’interno del proprio portfolio o sui social media.