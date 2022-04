Apple Watch SE (44 mm) al miglior prezzo di sempre su Amazon

Apple Watch SE si trova oggi al miglior prezzo di sempre: solo 299,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24/48 ore su Amazon.

Se state cercando un nuovo orologio smart da abbinare al vostro iPhone, non avete che una scelta (davvero utile e funzionale). Parliamo dell’ottimo Apple Watch SE che, proprio oggi, si trova su Amazon a soli 299,00€. Si tratta di un prezzo davvero elettrizzante per un wearable che, di fatto, non rinuncia a nulla ma che viene proposto come soluzione entry-level per chi cerca prestazioni e praticità.

È disponibile in tre colorazioni (o meglio, la cassa): silver, black e rose gold e ha i cinturini intercambiabili. Ce ne sono tantissimi ufficiali ma tanti altri after market che hanno un costo più contenuto e, molto spesso, una qualità eccellente.

A cosa serve un Apple Watch SE?

Prima di elencarvi dei diversi casi di utilizzo, vogliamo ricordarvi che potete portarvi a casa questo wearable a soli 299,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore. Fra le altre cose, osserviamo che il dispositivo si può comprare dilazionando il pagamento in comode rate, così da non gravare troppo sul vostro conto.

A cosa serve dunque? È un notificatore eccellente che vi riporta i dati ottenuti da tutte le principali app di messaggistica, le telefonate in entrata, potete farle e potete rispondere (anche perché c’è un microfono), ha un lettore di battiti cardiaci H24, 7 giorni su 7, monitora il sonno ed è un perfetto alleato dei vostri allenamenti sportivi quotidiani. Apple Watch SE è, in poche parole, una meraviglia che costa solo 299,00€. Dovete approfittarne prima che terminino le scorte o prima che la promozione finisca.

Dulcis in fundo, vi ricordiamo che con questo device si può usare l’assistente virtuale Siri, perfetto per impartire comandi come “Ehy Siri, come si chiama questa canzone?”, “Imposta un promemoria per domani alle 09:00”, oppure ancora: “Manda un messaggio a Manuel con scritto “ciao, come stai?” su WhatsApp”.

Perfetto, economico e potente: il vostro nuovo miglio amico da polso. E ha un’autonomia eccellente, il tutto a 299,00€.