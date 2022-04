Motorola Moto G200 ad un prezzo FOLLE (-180€)

Motorola Moto G200 è un flagship del 2021 che oggi, grazie alle promozioni su Amazon, lo si porta a casa a poco più di 400€.

Il Motorola Moto G200 è uno dei dispositivi di fascia alta che più ci è piaciuto nel corso dello scorso anno. Parliamo di un device premium dal look aggressivo, dall’ottimo comparto fotografico (può anche girare video in 8K). Girovagando per il web, ci siamo imbattuti in un’offerta frizzantissima. Lo smartphone premium lo si può comprare a 419,90€ al posto di 599,90€. Capite bene che si tratta di uno sconto esagerato di ben 180€ circa rispetto al prezzo di listino. Ovviamente è spedito da Amazon e questo garantisce una rapidità nelle consegne, affidabilità nella consegna e nella gestione dell’ordine – anche nei mesi a venire, con garanzie assolute in caso di problemi hardware. Non di meno, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

Motorola Moto G200: l’affare del giorno

Parlando delle sue caratteristiche, non possiamo non citare la potentissima fotocamera principale da 108 Mpx: si tratta di una cella super risoluta che garantisce scatti ottimi e video girati fino in 8K. Sotto la scocca poi, batte un cuore Qualcomm octa-core, lo Snapdragon 888+ con modem 5G integrato, uno dei migliori attualmente presenti sul mercato. La RAM è da 8 GB e la memoria è da 128 GB, ma c’è perfino l’NFC per i pagamenti contactless in tutta sicurezza.

Dulcis in fundo, il pannello è un’unità meravigliosa da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da ben 144 Hz (uno dei migliori schermi presenti in circolazione). Concludiamo il tutto parlando della batteria: è una cella energetica da 5000 mAh che garantisce ore ed ore di autonomia con una singola carica e c’è perfino la fast charge Turbo Power via cavo. Sul fronte del software troviamo Android 11 (aggiornabile alla versione 12) con skin MyUX. Per i pià esigenti c’è anche il supporto al Dual SIM.

Motorola Moto G200 è un flagship incredibile che viene venduto ad un prezzo da mediogamma: 419,90€ per chi bada al sodo e vuole un prodotto affidabile nel tempo e soprattutto, con una ricezione telefonica da guiness.