Questo è il miglior iPhone da comprare su Amazon adesso

iPhone 12 Mini è il Best Buy del giorno su Amazon: grazie alle offerte del noto sito di ecommerce americano, si porta a casa a poco meno di 600€.

Poche scuse: se volete un nuovo melafonino top dal prezzo contenuto ma dotato del nuovo design minimal e spigoloso, con Face ID, modem 5G integrato e doppia camera, vi consigliamo iPhone 12 Mini. Sì, il mini. Perché questo dispositivo e non l’iterazione standard? Semplice: ha un prezzo estremamente contenuto (solo 599,00€ nella versione da 64 GB) ed è quello con il miglior rapporto qualità-prezzo. Fra le altre cose, ha uno schermo OLED pazzesco e una leggerezza da far invidia a tutti i “padelloni” presenti in giro. Perché comprarlo dunque? Ve lo diciamo subito.

iPhone 12 Mini: un Best Buy… in formato Mini

In primo luogo amate la compattezza: io personalmente, odio i device di grandi dimensioni e cerco sempre prodotti piccoli. Come me, tanti amano questa categoria di “light device”, leggeri in tasca e comodi anche nei jeans quando si va in moto.

È comunque potentissimo: non è uno smartphone entry-level, ma un flagship in tutto e per tutto, con doppia camera da 12 Mpx super risoluta in grado di girare video in 4K HDR e di godere di funzionalità top. Sotto la scocca invece, batte un cuore Apple Bionic A14 a 5 nanometri che assicura prestazioni al top sia nell’utilizzo standard che in quello lavorativo (mail, social, client di pagine e molto altro), sia nel gaming.

È disponibile in tante colorazioni leggere, fresche e frizzanti. Io amo la Product (RED), ma anche quella blue è molto particolare. Onestamente, ci sono colori per tutti i gusti.

Come detto, il pannello è da 5,4 pollici ma dotato di tecnologia OLED con notch al seguito. La batteria per un uso standard va bene; non sarà un batteryphone ma va meglio delle aspettative, soprattutto dopo gli ultimi update del software. In più, è compatibile con lo standard MagSafe. A 599,00€ è un’offerta unica e vi invitiamo a prenderlo prima che finiscano le scorte.