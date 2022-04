Amazon Prime Day torna a luglio 2022: è ufficiale

La notizia è stata annunciata in occasione della comunicazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2022 di Amazon.

Amazon ha confermato che il Prime Day 2022 si terrà il prossimo luglio, senza per ora fornire ulteriori indicazioni sui giorni interessati. La notizia, annunciata in occasione della comunicazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2022, conferma il ritorno di uno degli appuntamenti annuali più importanti dedicati alle offerte di Amazon, che l’azienda organizzava ogni Estate prima della pandemia.

Il ritorno di Amazon Prime Day

Nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, il gigante dell’e-commerce mondiale fu costretto a far slittare la data dell’evento ad ottobre, praticamente a ridosso del Black Friday. L’anno successivo, ovverosia nel 2021, l’appuntamento si svolse invece a giugno. Da quest’anno, invece, il ritorno alla “normalità”, con il Prime Day che, in questa edizione, si terrà a luglio in oltre 20 Paesi.

Quest’anno, come spiega in una nota la stessa Amazon, c’è infatti molta attesa per un evento che segnerà, si spera, la fine di un periodo difficile per milioni di persone nel mondo, tantissimi dei quali ovviamente, clienti del colosso dell’e-commerce.

Prime Day è un evento annuale esclusivo per i clienti Amazon Prime, che consiste in due giorni di grandi offerte su prodotti di piccole e medie imprese di ogni categoria. Per fruire di tutte le offerte è necessario essere quindi abbonati ad Amazon Prime. Sottoscrivere un abbonamento è facile e ha diversi vantaggi. Tra questi consegne in 1 giorno lavorativo per tutti i prodotti con dicitura Amazon Prime e gratuite in 2 ore con Amazon Prime Now.

E ancora: accesso gratuito al catalogo Amazon Prime Video, al servizio di ebook Prime Reading, all’archivio foto illimitato con Prime Photo e molto altro. Ci sono due opzioni di abbonamento ad Amazon Prime: mensile, al costo di 3,99 euro al mese annuale, al costo di 36 euro l’anno. Per iscriversi basta seguire questo link e seguire le istruzioni.