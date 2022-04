Huawei lancia un tablet low-cost: si chiama MatePad SE

Huawei ha appena svealto nel suo territorio locale il tablet low-cost chiamato MatePad SE. Durante l’evento di debutto del foldable Mate XS 2, la compagnia cinese ha tolto i veli anche ad un altro prodotto innovativo. Parliamo di una tavoletta da 10,1 pollici che mira a conquistare la fascia bassa del mercato.Huawei MatePad SE: le

Huawei ha appena svealto nel suo territorio locale il tablet low-cost chiamato MatePad SE. Durante l’evento di debutto del foldable Mate XS 2, la compagnia cinese ha tolto i veli anche ad un altro prodotto innovativo. Parliamo di una tavoletta da 10,1 pollici che mira a conquistare la fascia bassa del mercato.

Huawei MatePad SE: le caratteristiche

Il tablet di Huawei ha uno schermo da 10,1 pollici con specifiche super interessanti. Il pannello è un’unità IPS da 10,1 pollici con risoluzione FullHD; le cornici sono spesse ma offrono un rapporto schermo-corpo pari all’80%. Sul fronte dello spessore poi, citiamo una dimensione di 7,85 mm e un peso di 450 grammi. Sotto la scocca infine, sono presenti 4 GB di memoria RAM e ben 128 GB per lo spazio interno. A chi si rivolge questo device? Sicuramente ad un pubblico giovane e lo dimostra la kids mode e una modalità pensata proprio per l’apprendimento.

Il sistema operativo a bordo è HarmonyOS 2.0 e ci sono tanti effetti speciali come Huawei Histen 7.0 con Harman Kadorn al seguito; viene venduto in due iterazioni, una con WiFi e l’altra con LTE e infine, troviamo una main camera da 5 Mpx e una selfiecam da 2 per le videocall.

Viene venduto in Cina a 226 dollari (1499 yuan) e a 256 dollari per la versione con LTE. I preordini sono iniziati e arriverà sul mercato il 6 magigo. Ad oggi, non ci è dato sapere se approderà anche in Europa. Intanto vi segnaliamo, se siete interessati ad un tablet Huawei, il MatePad a 162,90€ al posto di 329,90€. È un prodotto low-cost, pensato per l’intrattenimento digitale e l’apprendimento, con un focus speciale dedicato ai bambini e ai giovanissimi. Viene spedito da Amazon e c’è la consegna celere in un paio di giorni. Per chi volesse, segnaliamo la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis. Cosa ne pensate?