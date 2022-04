Lenovo, Chromebook convertibile potente e di design a prezzo SHOCK

Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook è il notebook convertibile in offerta su Amazon che non puoi lasciarti assolutamente scappare.

Hai necessità di acquistare un nuovo laptop per lavoro, l’università o per utilizzarlo a casa in accoppiata al computer fisso? Non farti scappare questa incredibile offerta di Amazon per l’ottimo Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook, un notebook completamente convertibile che ti garantirà un’esperienza di utilizzo di altissimo livello.

Non farti ingannare dallo sconto su Amazon: il device monta Chrome OS e ti assicura l’accesso all’intera piattaforma di Google (Gmail, Meet, Google Documenti e molto altro) per continuare a lavorare.

C’è una offerta folle su Amazon per l’ottimo Chromebook convertibile di Lenovo

Dotato di un ampio pannello touch da 13.3 pollici ad altissima risoluzione, l’elemento caratteristico del notebook di Lenovo è sicuramente la particolare cerniera che ti permette di ruotare il pannello come più ti aggrada: utilizzalo normalmente come un notebook, richiudilo su se stesso come se fosse un tablet oppure posizionalo a “tenda” per utilizzare al massimo il touchscreen e il pennino.

Sotto il cofano è presente un ottimo processore Intel di ultima generazione con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno: l’hardware è completamente ottimizzato con il sistema operativo Chrome OS per darti modo di avviare tutte le applicazioni che vuoi senza lunghi caricamenti.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il Chromebook di Lenovo per lavorare al massimo senza alcun tipo di compromessi; inoltre, Chrome OS viene costantemente aggiornato da Google e integra sempre nuove feature utili e funzionali.