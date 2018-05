Samsung Galaxy S10 e Galaxy X, svelata l’uscita

Floriana Giambarresi,

Se di recente sono trapelate le caratteristiche uniche di cui dovrebbe essere dotato il Samsung Galaxy S10, un nuovo rapporto proveniente dalla Corea del Sud rivela che il nuovo smartphone top di gamma dovrebbe essere annunciato prima del previsto, fornendo anche indicazioni sull’uscita del peculiare primo telefono pieghevole dell’azienda, il Samsung Galaxy X.

The Bell afferma infatti che la produzione del Galaxy S10 dovrebbe prendere il via dal mese di ottobre, mentre la presentazione ufficiale avverrebbe già nel mese di gennaio, in occasione del CES 2019 di Las Vegas. Si vocifera che il colosso sudcoreano abbia tentato per anni di lanciare un nuovo Galaxy S proprio al Consumer Electronics Show, ma che non ci sia mai riuscito. Questa volta potrebbe farlo davvero, per rilasciarlo poi nei negozi di tutto il mondo entro la fine di febbraio, entro solo un mese dall’annuncio.

Invece, il Samsung Galaxy X sarà probabilmente svelato alla fiera Mobile World Congress 2019 in programma per febbraio a Barcellona, che di solito è il luogo in cui Samsung svela l’ultimo modello della serie Galaxy S. Questo spiegherebbe il perché l’azienda sudcoreana avrebbe spostato il lancio del Galaxy S10 a gennaio, in modo che il primo telefono pieghevole possa brillare un mese dopo in Spagna. L’uscita sul mercato sarebbe prevista per aprile 2019.

Nome in codice Winner, pare che la disponibilità del peculiare smartphone pieghevole sarà limitata poiché Samsung vorrebbe ancora valutare l’interesse dei consumatori per un telefono di questo genere, prima di investirvi massicciamente. Si vocifera che sia stato mostrato privatamente ai partner di Samsung già al CES 2018 e che sarebbe caratterizzato dalla presenza di tre display OLED da 3,5 pollici, uno all’esterno e due all’interno, che creano effettivamente la parte frontale del device. Lo schermo esterno consentirebbe invece all’utente di interagire con lo smartphone quando chiuso.

È ancora troppo presto per capire se il reveal ufficiale del Samsung Galaxy S10 avverrà proprio a gennaio e se il prototipo del Galaxy S mostrato al CES 2018 diventerà la versione commerciale che la casa sudcoreana venderà l’anno prossimo, ma ulteriori informazioni a riguardo non dovrebbero tardare ad arrivare.