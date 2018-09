MediaWorld lancia i megasconti

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo ultimo volantino delle offerte valevole dalla giornata di oggi sino al prossimo 30 di settembre. Il nuovo volantino”megasconti” propone una ricca selezione di prodotti ad alto tasso di tecnologia con sconti che possono raggiungere il 50%. Le offerte sono valevoli sia online che in tutti i punti vendita della catena e si intendono sino ad esaurimento scorte. Solo i più rapidi, dunque, riusciranno ad approfittare di questi sconti davvero molto allettanti.

Per esempio, tra gli smartphone, il Huawei P Smart è proposto al prezzo di 186,75 euro. Il Samsung Galaxy S9, invece, è offerto da MediaWorld a soli 699,20 euro. Sempre nel mondo Android, il Huawei P20 è in vendita a 543,20 euro, mentre l’Honor 10 a 339,15 euro. Per quanto riguarda il mondo Apple, l’iPhone X 64GB è scontato a 953,10 euro, mentre l’iPhone 8 Plus 64 GB a 746,10 euro. Se l’obiettivo è quello di acquistare un nuovo notebook Windows 10, MediaWorld propone una piccola selezione di nuovi computer portatili tutti dotati del sistema operativo di Microsoft come il modello Lenovo Ideapad con processore Intel Pentium e 4 GB di RAM a 319,20 euro.

Non possono mancare anche interessanti sconti su tutti i più recenti modelli di TV, per chi intende trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica. Presenti, all’interno del volantino, anche diversi gadget come gli hoverboard o gli smart speaker di Google. A tal proposito, Google Home è offerto a 126,65 euro e Google Home Mini a 44,99 euro.

Infine, si segnalano sconti su indossabili, accessori e prodotti vari per il mondo dell’informatica.