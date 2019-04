Come sono i nuovi Acer Nitro 5 e Nitro 7

Antonino Caffo,

Acer ha rinnovato la sua linea di portatili gaming, presentando i Nitro 5 e Nitro 7, dotati di processori Intel Core di 9a generazione e modesti compromessi in termini di risoluzione dello schermo e grafica. Non c’è ancora nessuna notizia rispetto a prezzi e disponibilità ma probabilmente i due esemplari avranno un cartellino di ingresso interessante, anche per la scelta di includere a bordo una Nvidia GeForce GTX invece di una GPU RTX.

Acer Nitro 5 e Nitro 7 possono arrivare ad una configurazione con CPU Intel Core 9th Gen, GeForce GTX 1050, 32 GB di RAM, SSD da 1 TB e un HDD da 2 TB. Entrambi i sistemi hanno una discreta quantità di porte, tra cui una USB Type-C, tre USB 3.0, una HDMI, un jack audio da 3,5 mm, uno slot Kensington lock e una porta Ethernet RJ45. Il Nitro 5, con display da 15 pollici, presenta un design sottile e leggero, con uno spessore ridotto; mentre il Nitro 5 da 17 pollici è leggermente più grande ma non si allontana troppo, in quanto a spessore.

Acer Nitro 7 si appiattisce ancora di più rispetto al fratello, con uno spessore di soli 0,8 pollici, ma con un peso di circa 5,5 chili. Presente un telaio in alluminio con un’elegante cerniera in argento ma la parte migliore del suo design è che non restituisce quei caratteri forti di un laptop gaming ma conserva versatilità e costruzione leggera, almeno nella parte anteriore.

Tutti e due sono dotati di un pannello 1920 x 1080 a 144 Hz con un tempo di risposta di 3 millisecondi. La risoluzione è certamente più bassa rispetto ai pannelli 4K, specialmente quando i giochi hanno dettagli sparsi ma è l’unico punto che permetterà di stare bassi con i prezzi. Di fatto, Acer Nitro 7 e Nitro 5 hanno un’autonomia massima di 7 ore con singola carica, con la variante a 15 pollici in grado di andare anche oltre, fino a 8 ore. Come detto, siamo in attesa di conoscere prezzi e disponibilità.