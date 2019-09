IFA 2019: da Lenovo nuovi PC, tablet e monitor

Filippo Vendrame,

Manca pochissimo all’appuntamento di IFA 2019 e Lenovo ha presentato la nuova lineup consumer per il 2019 composta da laptop, monitor, tablet e un desktop all-in-one. Alcuni modelli era già noti altri, invece, erano ancora inediti.

Lenovo IdeaPad da 13 pollici

Due sono i nuovi Lenovo IdeaPad da 13 pollici, progettati per essere sottili, leggeri, affidabili e accessibili. Dotati del sistema operativo Windows 10, dispongono dei processori mobile Intel Core fino alla decima generazione e memoria fino a DDR4 da 16 GB. Pensati per le attività online, integrano la GPU NVIDIA GeForce MX250.

Lenovo IdeaPad S340

Il Lenovo IdeaPad S340 pesa solo 1,3 Kg, dispone di un display da 13 pollici ed è proposto in tre colorazioni differenti. Autonomia sino a 8 ore e Dolby Audio, microfoni frontali e ventole di raffreddamento intelligenti e silenziose.

Lenovo IdeaPad S540

Lenovo IdeaPad S540 è caratterizzato da uno chassis in alluminio ed è proposto con un display opzionale QHD, Dolby Audio e tre colorazioni differenti. Dispone della funzionalità RapidCharge e supporta Cortana e Alexa. Sul fronte tecnico, sono presenti processori Intel Core i7 fino alla decima generazione o AMD Ryzen 7. Non può mancare Windows Hello in abbinamento con una telecamera IR con rilevamento del movimento per un’interazione smart e l’accesso a mani libere con autenticazione biometrica.

Grazie alla funzione Q-Control che sfrutta l’intelligenza artificiale, gli utenti potranno gestire manualmente alimentazione e prestazioni in base alle loro esigenze.

Lenovo IdeaCentre A540

Lenovo IdeaCentre A540 è un PC desktop all-in-one caratterizzato dalla presenza di display da 24 o 27 pollici ad alta risoluzione. La base dispone di un sistema di ricarica wireless per alimentare smartphone ed altre periferiche anche quando il PC è spento. Sul fronte delle specifiche spiccano le CPU Intel Core i7 fino alla nona generazione e la grafica AMD Radeon RX560. La versione da 27 pollici di IdeaCentre A540 ha un display opzionale QHD ad alta risoluzione, mentre gli altoparlanti JBL by Harman rendono un suono stereo nitido grazie al Dolby Audio.

Una CPU AMD Ryzen opzionale è disponibile anche sul modello da 24 pollici e il touchscreen a 10 punti è opzionale su entrambe le dimensioni del display.

Chromebook Lenovo C340

Il nuovo Chromebook Lenovo C340 è laptop 2-in-1 sottile con display da 11 pollici. Disponibile nei colori Sand Pink e Platinum Grey con cerniera a 360 gradi e touchscreen, questo laptop sfrutta tutti i vantaggi di Chrome OS. Disponibile un anche un modello da 15 pollici con più memorie eMMC (128 GB), tastierino numerico, tastiera retroilluminata opzionale e con processori mobile fino a Intel Core i3.

Lenovo Chromebook S340

Lenovo Chromebook S340 offre un display touchscreen IPS FHD da 14 pollici, processori Intel opzionali, protezione antivirus integrata e durata della batteria fino a 10 ore. Caratterizzato dal peso di soli 1,4 Kg, è l’ideale per eseguire applicazioni multimediali.

Lenovo L28u

Lenovo L28u è un display da 28 pollici grandangolare 4K In-Plane Switching (IPS), risoluzione pixel-perfect e cornice ultrasottile. Dotato della tecnologia AMD Radeon FreeSync, offre un’esperienza più fluida per il gaming.

Lenovo G34w Gaming Monitor

Lenovo G34w, monitor per il gaming, offre prestazioni al top grazie al display panoramico Wide Quad ad alta definizione (WQHD) da 34 pollici che dà una nitidezza sorprendente (curvatura 1500R e un formato 21:9 ultra ampio).

Lenovo Tab M7 e Lenovo Tab M8

Lenovo Tab M7 e Lenovo Tab M8 sono due tablet pc Android per le famiglie disponibili in versioni WiFi e LTE. Pensati per le famiglie che vogliono essere sempre connesse e disporre di straordinarie opzioni multimediali a un costo accessibile, questi tablet hanno uno chassis interamente in metallo per un aspetto esclusivo, e sono ancora più facili da condividere con i membri della famiglia più piccoli. Dispongono di Kids Mode 3.0, una sorta di parental control che permette di dare a ciascun bambino il proprio account indipendente personalizzato in base alle sue preferenze e gusti personali, con app adatte all’età e contenuti ricchi quali giochi, canzoni, libri e audiolibri.

Lenovo Tab M8 offre fino a 12 ore di riproduzione video e Tab M7 offre un’intera giornata di utilizzo con un tempo di riproduzione video fino a 10 ore.

Disponibilità e prezzi

IdeaPad S540 da 13 pollici sarà disponibile a partire da 1.199 euro IVA inclusa da novembre 2019

Ideapad S340 da 13 pollici non sarà disponibile nel mercato EMEA

IdeaCentre A540 da 24 pollici sarà disponbile a partire da 749 euro IVA inclusa e la versione da 27 pollici a partire da 1.099 euro IVA inclusa; l’arrivo di entrambi i dispositivi sul mercato italiano è previsto a partire da fine ottobre 2019

Il laptop convertibile Lenovo Chrombook C340 da 11 pollici sarà disponibile a partire da 349 euro IVA inclusa a partire da ottobre 2019; il modello da 15 pollici al momento non sarà disponibile nel mercato italiano

Il monitor Lenovo L28u da 28 pollici sarà disponibile a partire da 359 euro IVA inclusa da ottobre 2019

Per il monitor gaming Lenovo G34w da 34 pollici, prezzo e disponibilità per il mercato italiano saranno comunicati in seguito

Il Lenovo Tab M7 al momento non sarà disponibile nel mercato italiano

Il Lenovo Tab M8 al momento non sarà disponibile nel mercato italiano