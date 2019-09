IFA 2019: Hisense porta TV 8K e proiettori laser

Filippo Vendrame,

Ad IFA 2019, Hisense ha portato alcuni dei suoi nuovi prodotti più interessanti tra cui tre nuovi proiettori laser e la sua ultima TV ULED con risoluzione 8K. Il costruttore mette in evidenza l’esclusività dei suoi proiettori laser in quanto sono tutti dotati di un sintonizzatore TV integrato che consente loro di accedere direttamente alle trasmissioni televisive. Non è quindi necessario collegare questi apparecchi a fonti esterne per fruire dei contenuti televisivi.

Proiettori che dispongono anche di specifiche tecniche di altissimo profilo. Il cuore di questi prodotti chiamati “Laser TV” è il chip DLP di Texas Instrument. Le Laser TV dispongono di un “Ambient Light Rejecting screen” in grado di creare “un’esperienza di visione più naturale”. Hisense afferma che questa tecnologia, combinata con la luminosità offerta dai modelli Trichoma 100L9 e Trichoma 75L9 consente di vedere le immagini in un ambiente normale senza dover oscurare la stanza. Grazie alla tecnologia X-Fusion Laser Light Engine questi prodotti possono produrre una gamma quasi infinita di colori in tutto lo spettro.

Hisense ha portato a IFA 2019 anche il modello 100L5 Sonic Screen Laser TV, un proiettore che è in grado di emettere l’audio direttamente dal suo schermo integrato. Tuttavia, non tutti apprezzano un proiettore, motivo per cui Hisense sta anche dando grande enfasi alla sua gamma di televisori ULED tra cui l’inedito modello 85U9E con risoluzione 8K che offre un ampio colour gamut, local dimming, tecnologia MEMC, algoritmi brevettati e tecnologia di intelligenza artificiale per “ottenere il massimo in termini di colore, luminosità e contrasto da qualsiasi fonte”.

Uno degli aspetti migliori della nuova TV 8K di Hisense è la sua tecnologia di upscaling, che viene utilizzata per visualizzare contenuti 4K come se fossero a risoluzione 8K. La tecnologia di upscaling 8K funziona analizzando e regolando continuamente il contenuto per fornire le immagini più chiare possibili. Si basa sul “Hi-View Engine” di Hisense, che è una tecnologia di miglioramento dell’immagine basata sull’intelligenza artificiale.

Hisense ha portato anche due nuovi televisori Dual Cell ULED XD, i modelli 65U9E (4K) e 75U9E (8K). La tecnologia Dual Cell significa sostanzialmente che i televisori hanno due pannelli LCD anziché uno. Combina un pannello a scala di grigi 1080p (bianco e nero) con un pannello RGB (colore) standard per ottenere rapporti di contrasto maggiori di quelli normalmente possibili con l’LCD.