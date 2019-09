YI lancia Kami, nuova camera per la home security

Candido Romano,

YI Technology ha annunciato la disponibilità in Europa di Kami Indoor Camera, una telecamera di sicurezza per gli spazi chiusi per gli utenti che sono attenti al budget, il primo di una gamma di nuovi prodotti in arrivo entro fine anno. Si tratta di una camera cablata con funzionalità avanzata di motion tracking auto-follow, rotazione e inclinazione meccaniche, privacy mode che permette di accendere e spegnere il prodotto, oltre all’opzione del Wi-Fi dual band. Serve sostanzialmente a monitorare gli interni della propria casa e offre anche lo storage in cloud, tutto a un prezzo di 89,99 euro, già acquistabile su Amazon.

Sono diverse le funzioni di questa nuova Kami Indoor Camera: si parte dalla registrazione di video con una risoluzione 1080p Full HD, inoltre ruota a 360° per monitorare l’intera area di interesse. L’archiviazione sul cloud dei contenuti è gratuita e la sicurezza delle proprie riprese è data dalla crittografia End-to-end su Microsoft Azure Cloud. La camera è dotata inoltre di speaker e microfono integrati per un audio a due vie, ma anche di una motion detection avanzata, che sfrutta il calore per un’identificazione umana avanzata.

Rileva i suoni anomali e tramite l’app Kami Home permette di avere l’opzione cosiddetta full privacy per accendere e spegnere l’obiettivo. Si possono poi spegnere manualmente le luci LED sempre all’interno della app Kami Home, mentre l’installazione secondo il produttore avviene in cinque minuti, grazie alle istruzioni passo-passo fornite dall’app su Android e iOS. Tramite questo software è possibile controllare direttamente la camera, cambiare le impostazioni e accedere direttamente e per sempre alle riprese esistenti sul Kami Cloud.

Tutti i filmati attivati dalla rilevazione di movimento e suono vengono salvati come clip video della durata di 6 secondi e salvati per sette giorni nel cloud, permettendo agli utenti di guardare di nuovo gli spezzoni registrati, senza necessità di nessun tipo di abbonamento. Per chi intende salvare i filmati per tempi più lunghi, cioè 15 o 30 giorni, c’è la possibilità di acquistare un piano ulteriore. I server sono collocati a a Francoforte, in Germania e il produttore sottolinea il suo impegno verso la completa compliance alle normative di protezione dei dati.

Sean Da, CEO e fondatore di YI Technology., ha dichiarato:

Molti clienti guardano con timore ai sistemi di sicurezza più articolati, perché solitamente costosi e difficili da installare. Con la linea di prodotti Kami Home aiutiamo i clienti a superare questi problemi e ottenere tutti i vantaggi che un sistema di home security può portare.