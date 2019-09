TIM, Promo 5G ON: 5G per tutte le ricaricabili

Filippo Vendrame,

TIM ha predisposto una precisa offerta 5G per tutti i suoi clienti con i piani “TIM Advance“. Tuttavia, questo comporta che i clienti cambino il loro profilo tariffario, magari perdendo qualche particolare scontistica a loro riservata. Fortunatamente, c’è un altro modo per poter sperimentare il 5G senza dover stravolgere il proprio piano tariffario ed è quello di attivare “Promo 5G ON“.

Come fa ben intuire il nome, trattasi di un’opzione attivabile sulla propria linea che permette di abilitare l’accesso alle reti 5G. Ovviamente sarà necessario disporre di uno smartphone 5G e di abitare in una zona raggiunta dal servizio. Entrando nei dettagli, al costo di 10 euro al mese, Promo 5G ON permette di accedere alla rete 5G alla velocità massima di 2 Gbps in download. Ma non solo, perché in 4.5G sarà possibile raggiungere la velocità massima di 700 Mbps in download.

Inoltre, i clienti avranno anche Giga First Class, cioè potranno godere della massima priorità di rete pure nei luoghi più affollati e in condizioni di alto traffico.

Non sono previsti costi di attivazione. Promo 5G ON si attiva direttamente online, presso i Negozi TIM oppure chiamando gratuitamente il 40916 o il Servizio Clienti 119.

L’opzione è valida per clienti ricaricabili e permette di utilizzare al massimo della velocità i GB della propria offerta principale.

E’ possibile addebitare l’offerta su credito residuo, carta di credito o conto corrente bancario. Un’opzione sicuramente costosa ma che permette di provare agevolamene il 5G sulla rete TIM. Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito dell’operatore.