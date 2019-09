Fifa 20, svelata la colonna sonora

Marco Locatelli,

Oggi Electronic Arts svela la colonna sonora ufficiale di FIFA 20, che include il nuovo singolo di Major Lazer presente nella modalità Volta ispirata alla cultura del calcio di strada in ogni angolo del mondo.

La musica scelta per FIFA 20 unisce talenti emergenti e alcuni tra i più acclamati artisti del panorama internazionale, in una tracklist che comprende il trio Major Lazer, fondato dal vincitore del Grammy Diplo, il pioniere della dance music Don Diablo, l’astro nascente Anderson .Paak e l’elettronica del duo Disclosure. La soundtrack completa di FIFA 20 sarà disponibile su Spotify, Apple Music e Deezer a partire dal 13 settembre: si può trovare un’anticipazione nelle playlist create per la Demo con 20 successi internazionali e brani selezionati per la modalità Volta.

All’inizio la colonna sonora di FIFA rifletteva la cultura del calcio nel mondo. Poi ha cominciato ad influenzarla. Oggi è diventata lei stessa quella cultura. – spiega Steve Schnur, President of Music Electronic Arts. – Per la prima volta nella storia del titolo, abbiamo creato due soundtrack diverse, con un numero record di oltre 110 tracce di artisti provenienti da più di 20 Paesi diversi. La soundtrack cattura lo spirito del calcio che avvolge il globo dagli stadi alla strada, elevandolo al massimo livello.

Major Lazer porta sui campetti di strada della modalità Voltra il nuovo singolo ‘Que Calor’, prodotto insieme a J. Balvin e El Alfa e ispirato alla cultura del calcio giocato in strada, su campetti di periferia o dentro gabbie di metallo.

Siamo molto orgogliosi di aver creato la lead track di VOLTA FOOTBALL – racconta Diplo. – Quando abbiamo condiviso con EA SPORTS una prima traccia il team si è dimostrato subito entusiasta e abbiamo saputo sin dall’inizio che avremmo dovuto pubblicarlo come singolo. Con J. Balvin e El Alfa abbiamo portato il pezzo a un livello superiore: non vediamo l’ora che tutto il mondo possa ascoltarlo!

I videogiocatori possono scendere in campo in FIFA 20 con anticipo nella demo gratuita disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, tuffandosi nell’atmosfera unica della modalità Voltra e della UEFA Champions League con sfide 11 contro 11 nella modalità Calcio d’Inizio.

Con EA Access e Origin Access Basic si potrà accedere al gioco dal 19 settembre provandolo fino a 10 ore grazie a Play First Trial, mentre registrandosi a Origin Access Premier si avrà completo accesso a FIFA 20 Ultimate Edition su PC. FIFA 20 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania e sarà disponibile a partire dal 27 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC.