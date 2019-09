Google Foto, nuovo menù accessibile con swipe

Marco Locatelli,

Si rinnova l’interfaccia grafica di Google Foto per Android con un aggiornamento che permette agli utenti del servizio di accedere velocemente al menù contestuale tramite uno swipe verso l’alto.

Dunque, invece di chiedere all’utente di toccare il pulsante con i tre puntini puntini nell’angolo in alto a destra dello schermo, l’update consente di accedere ad attività come stampa, imposta come, archiviazione ed eliminazione semplicemente scorrendo il dito verso l’alto, partendo da una immagine. Lo stesso swipe permette anche di visionare i dati EXIF di una fotografia.

Le caratteristiche del nuovo menu sono praticamente le stesse di quello vecchio, e ciò significa che Google potrebbe decidere di cancellare la vecchia soluzione. La novità dovrebbe raggiungere tutti i device con sistema operativo Android lato server; al momento è arrivata solo ad un numero ristretto di utenti con versione 4.24 dell’applicazione.

Nel frattempo, le scorse ore, un altro interessante aggiornamento ha raggiunto Google Foto. Si tratta di un nuovo pulsante – che se cliccato porta alla configurazione di fotolibri – inserito nella barra superiore degli strumenti dell’app e che compare una volta selezionato un contenuto dalla gallery di Google Foto.

Nel frattempo Google Foto ha introdotto anche la ricerca delle immagini all’interno dell’album utente attraverso il testo contenuto all’interno dello scatto, ad esempio, una scritta sopra una felpa, l’insegna di un locale, il titolo della copertina di un libro, la password del WiFi e tanto altro ancora. Le scritte potranno essere pure incollate ed utilizzate al volo. Possibilità utilissima, ad esempio, per le password particolarmente complesse da trascrivere. La tecnologia che sta alla base di questa nuova funzione viene da un altro servizio di bigG: Google Lens.