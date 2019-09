Volantino MediaWorld: tante offerte a tasso zero

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato oggi il suo nuovo volantino delle offerte che sarà valido sino al prossimo 25 di settembre. Volantino incentrato sulla possibilità di poter acquistare smartphone, notebook, TV e tanti altri prodotti in 20 rate a tasso zero (acquisti a partire dai 199 euro). Tra gli smartphone proposti, si menziona il Huawei P30 Lite a 295 euro. In alternativa, la catena di elettronica propone il Huawei P30 Pro a 779 euro, il Samsung Galaxy S10 a 849 euro, l’iPhone XS Max 64GB a 1099 euro e l’iPhone XR 128 GB a 849 euro.

Ovviamente presenti anche molteplici proposte per tutti coloro che devono cambiare il proprio computer/notebook con un modello nuovo. Per esempio, il notebook HP 15-DW0070NL con CPU Intel Core i5, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD, è venduto al prezzo di 599 euro. MediaWorld, nel suo nuovo volantino, offre ai suoi clienti anche moltissimi nuovi modelli di TV, per consentire di trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica dove godere della vera alta definizione. Per esempio, il modello LG 55UM7100PLB con display 4K da 55 pollici è proposto al prezzo di 449 euro.

Per gli appassionati di gaming, la catena di elettronica propone molteplici opportunità. Per esempio, la console PS4 Pro con doppio controller è venduta a 369 euro. Presenti poi molte offerte su giochi Xbox e PS. Dal 20 settembre sarà inoltre disponibile la Nintendo Switch Lite a 219 euro.

Non mancano poi, prodotti per l’audio, accessori per il mondo dei PC, tablet, indossabili, macchine fotografiche e tantissimi altri gadget ad alto tasso di tecnologia. Un volantino tutto da sfogliare per non perdere alcuna possibilità di fare qualche buon affare.