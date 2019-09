Filippo Vendrame,

Internet Festival è un importante appuntamento annuale sul tema dell’innovazione che si svolge nella città di Pisa. L’edizione 2019 si terrà precisamente dal 10 al 13 ottobre. Durante questa 4 giorni lungo le strade della città si animeranno dibattiti sui grandi trend che stanno guidando l’innovazione in questi anni. Le discussioni a cui parteciperanno esperti italiani ed internazionali saranno suddivise in diverse aree tematiche e si terranno in diverse location iconiche della città toscana. La parola chiave della nuova edizione è #leregoledelgioco.

Vista l’importanza e la risonanza dell’evento, diventare partner dell’Internet Festival può comportare diversi vantaggi. Innanzitutto, per un’azienda diventare partner della manifestazione significa affiancare il proprio brand al più grande evento italiano dedicato al tema della Rete e della Rivoluzione Digitale, un cambiamento profondo che attraversa trasversalmente tutti i settori della vita e della società. Significa inoltre condividere il valore innovativo con vantaggi in termini di branding. I partner saranno presenti in un ambiente esclusivo, frequentato da un pubblico locale, nazionale ed internazionale, motivato, attento e specializzato.

Infine, le aziende partner potranno stabilire relazioni con il pubblico e con target selezionati, in linea con le esigenze dell’Azienda, mediante i canali di marketing e comunicazione del Festival.

Internet Festival: come diventare partner

Diventare partner dell’Internet Festival è molto semplice. Basterà compilare il form presente sul sito dell’evento per presentare la propria richiesta e richiedere il pdf informativo. Gli interessati potranno così conoscere le possibili soluzioni di partnership e i relativi benefit.