Marco Locatelli,

Mentre in rete girano le prime immagini di quello che sembra essere il nuovo Grand Theft Auto 6 – estrapolate da un teaser trailer che dovrebbe essere mostrato da Rockstar entro la fine dell’anno – il colosso dell’intrattenimento propone un suo “grande classico” gratuitamente, ma solo per un periodo limitato di tempo: Grand Theft Auto San Andreas. Un’offerta lanciata in concomitanza con la distribuzione della nuova applicazione per desktop Rocksar Games Launcher.

Il Rockstar Games Launcher è una nuova applicazione desktop per Windows che permette di accedere rapidamente e con facilità alla collezione di giochi Rockstar Games per PC in un unico luogo, compresi titoli su disco, digitali e quelli acquistati da altri negozi digitali. È possibile usare il Launcher anche per acquistare nuovi titoli Rockstar Games da aggiungere alla collezione.

Il Rockstar Games Launcher porta una serie di funzionalità, come il salvataggio nel Cloud per tutti i titoli supportati, la possibilità di mantenere aggiornata automaticamente la collezione di giochi Rockstar Games per PC e tanti modi per restare sempre aggiornato sulle novità di Rockstar Games direttamente dal Launcher.

Per un periodo limitato (ancora non è chiaro per quanto, quindi meglio approfittarne subito), installando il Rockstar Games Launcher si avrà una copia gratuita del classico Grand Theft Auto: San Andreas su PC all’interno del Launcher che si potrà aggiungere permanentemente alla collezione dell’account Social Club. Il Rockstar Games Launcher è disponibile per essere scaricato a questo link.

GTA San Andreas è stato originariamente rilasciato unicamente per PlayStation 2 nell’ottobre del 2004, ma successivamente è sbarcato su diverse altre piattaforme: PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox, Xbox 360, Xbox One. L’ultimo capitolo della popolare serie open world è GTA 5, ambientato nella città di Los Santos, ispirata alla contea di Los Angeles.