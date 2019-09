Tinder sbarca in TV con il dating interattivo

Matteo Tontini,

Tinder potrebbe andare oltre il semplice dating. Secondo quanto riportato da Variety, la società avrebbe ufficialmente concluso le riprese della sua prima serie TV, girata a Città del Messico lo scorso agosto: si tratterebbe di uno show “Choose Your Own Adventure” (Scegli la tua avventura) incentrata su un gruppo di personaggi che devono affrontare la fine del mondo. E sarà caratterizzato da swipe, ovviamente, grazie ai quali gli utenti potranno prendere alcune decisioni e cambiare la trama in corso d’opera. Sarà dunque interessante scoprire quante e quali saranno le decisioni che lo show permetterà di prendere agli utenti.

Anche se tutto ciò potrebbe suonare come una mossa particolarmente strana da parte di Tinder, dietro c’è una motivazione che si sposa bene con la nota app d’incontri. Variety riferisce infatti che gli spettatori che prenderanno le stesse decisioni saranno abbinati tra loro, avendo qualcosa di cui chattare e suggerendo loro di avere qualcosa in comune. Per ora, non è del tutto chiaro come funzionerà la serie (di cui non si conosce neppure il titolo) o quando debutterà. La fonte afferma che sarà composta da sei episodi e offrirà al pubblico oltre due ore di contenuti. Non è da escludere che, in caso di successo, Tinder possa anche optare per un servizio di streaming tradizionale in seguito. Secondo quanto riferito, il progetto è stato diretto da Karena Evans, che ha realizzato numerosi video musicali per Drake, tra cui “God’s Plan”.

Via via che i giochi e la TV in streaming occupano uno spazio sempre maggiore nella vita delle persone, un mix tra i due potrebbe avere senso per attirare le persone sull’app di appuntamenti.