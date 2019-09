iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max: l’offerta di Wind

Filippo Vendrame,

I nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono finalmente disponibili all’acquisto a partire dalla giornata di oggi. Parallelamente alla vendita nei negozi, gli operatori partner di Apple hanno ufficializzato le loro tariffe dedicate ai melafonini. Offerte che permettono agli utenti di poter acquistare i nuovi smartphone in forma rateale senza dover dare immediatamente fondo alla propria carta di credito. Tra questi operatori c’è Wind, brand di Wind Tre, che attraverso il suo sito ha ufficializzato le offerte per i nuovi smartphone di Cupertino.

I nuovi smartphone possono essere abbinati a diverse offerte dell’operatore arancione tra cui All Digital (chiamate illimitate e 40 GIGA), Wind Family (chiamate e SMS illimitati e 100 Giga da condividere), ​All Inclusive Easy Pay (chiamate e SMS illimitati e 60 Giga) e Fibra 1000 (linea di rete fissa sino a 1000 Mega più chiamate illimitate e 100 Giga per gli smartphone). Non manca pure la classica possibilità di poter acquistare in semplici rate gli smartphone per i già clienti ricaricabili. Ecco dunque la completa offerta di Wind per i nuovi iPhone 11.

iPhone 11 con Wind

All Digital iPhone 11 64 GB – anticipo di 399,99 euro più 30 rate da 14,99 euro al mese più 14,99 euro di piano

All Digital iPhone 11 128 GB – anticipo di 389,99 euro più 30 rate da 16,99 euro al mese più 14,99 euro di piano

All Inclusive Easy Pay iPhone 11 256 GB – anticipo di 569,99 euro più 30 rate da 14,99 euro al mese più piano da 14,99 euro

Wind Family iPhone 11 256 GB – anticipo di 409,99 euro più 30 rate da 18,99 euro al mese più piano da 17,99 euro

Fibra 1000 iPhone 11 256 GB – anticipo di 409,99 euro più 30 rate da 18,99 euro al mese più canone linea da 26,98 euro

iPhone 11 Pro con Wind

All Inclusive Easy Pay iPhone 11 Pro (64, 128 e 256 GB) – ​anticipo di 699,99/739,99/1.189,99 euro più 30 rate da 16,99/21,99/13,99 euro al mese più piano da 16,99 euro

Wind Family iPhone 11 Pro (64, 128 e 256 GB) – ​anticipo di 499,99/549,99/939,99 euro più 30 rate da 22,99/26,99/21,99 euro al mese più piano da 17,99 euro

Fibra 1000 iPhone 11 Pro (64, 128 e 256 GB) – anticipo di 499,99/549,99/939,99 euro più 30 rate da 22,99/26,99/21,99 euro al mese più canone linea da 26,98 euro

iPhone 11 Pro Max con Wind

All Inclusive Easy Pay iPhone 11 Pro Max (64, 128 e 256 GB) – ​anticipo di 859,99/869,99/1.319,99 euro più 30 rate da 13,99/20,99/12,99 euro al mese più piano da 16,99 euro

Wind Family iPhone 11 Pro Max (64, 128 e 256 GB) – anticipo di 639,99/639,99/1.099,99 euro più 30 rate da 20,99/27,99/19,99 euro al mese più piano da 17,99 euro

Fibra 1000 iPhone 11 Pro Max (64, 128 e 256 GB) – anticipo di 639,99/639,99/1.099,99 euro più 30 rate da 20,99/27,99/19,99 euro al mese più canone linea da 26,98 euro

Maggiori informazioni sul sito di Wind.