Le colonne sonore Disney su Amazon Prime Music

Importanti novità per tutti coloro che utilizzano Amazon Music. Attraverso una collaborazione che punta a voler offrire agli utenti l’accesso alle migliori colonne sonore, Disney Music Group e Amazon Music hanno annunciato che più di 50 colonne sonore dei classici animati Disney, Disney Pixar, oltre a titoli selezionati da Disney Junior, Marvel Studios e Lucasfilm sono ora disponibili per lo streaming su Prime Music in alcuni Paesi tra cui l’Italia.

Entrando nello specifico di questa collaborazione, la collezione messa a disposizione degli utenti include una vasta gamma di brani per famiglie che originano dagli ultimi 9 decenni, comprese le colonne sonore di film d’animazione come Oceania, Frozen, La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Biancaneve e i Sette Nani; le colonne sonore di Disney Pixar tra cui Coco e Toy Story; registrazioni di show di Broadway come Aladdin e Il Re Leone; e colonne sonore selezionate di film live action come Black Panther, Thor: Ragnarok, Ant-Man e altri ancora. È inoltre disponibile la colonna sonora della serie TV Disney Junior di successo The Lion Guard: Disney Junior Music.

Dunque, tutti gli iscritti al programma Amazon Prime e Amazon Prime Student possono ora accedere a queste raccolte di colonne sonore tramite Prime Music.

Gli utenti possono anche accedere alla nuovissima playlist con brani da Oceania, Frozen e altri titoli, oltre a più di un milione di brani, senza pubblicità, come parte del loro abbonamento Prime. La playlist e la lista completa di nuovi titoli sono ora disponibili per lo streaming su Amazon Music oppure basta semplicemente utilizzare l’assistente Alexa pronunciando il seguente comando: “Alexa, riproduci la playlist Disney Hits su Amazon Music”.



