Filippo Vendrame,

Il mercato degli indossabili per il fitness è molto dinamico. Molti produttori commercializzano smartband o fitness tracker che permettono di tenere traccia dell’attività fisica svolta e dei parametri del corpo. Indossabili molto precisi, facili da usare e molto spesso nemmeno troppo costosi. Infatti sono molto diversi dagli smartwatch che propongono una vera e proprio seconda interfaccia per lo smartphone oltre che disporre di eventuali funzionalità avanzate anche per il rilevamento dell’attività sportiva.

Gli smartband sono per lo più dei braccialetti smart molto comodi da indossare, che integrano dei piccoli display al cui interno leggere alcune informazioni come l’ora ed alcuni parametri rilevati. In ogni caso, tutti i dati raccolti vengono poi riversati sull’applicazione dedicata attraverso la quale le persone potranno analizzare le proprie prestazioni fisiche. Gli smartband si collegano allo smartphone Android o iOS attraverso il Bluetooth. Tra i maggiori produttori che propongono ai loro clienti le smartband c’è Samsung.

Smartband Samsung: guida alla scelta

Samsung Galaxy Fit (↑)

Samsung Galaxy Fit è realizzato con materiali leggerissimi e resistenti. La batteria da 120 mAh ha tutta la potenza che serve per affrontare l’intera giornata di allenamento. Nessun problema dal punto di vista della robustezza. Ha, infatti, una resistenza di grado militare certificata e un’impermeabilità fino a 5 ATM. Galaxy Fit monitora automaticamente il sonno e ne analizza gli schemi durante le tre fasi, rilevando i movimenti del corpo mentre dorme. Galaxy Fit tiene traccia dell’attività quotidiana automaticamente.

Pro : display, funzioni, autonomia

: display, funzioni, autonomia Contro: nulla da segnalare

Basta una piccola rotazione del polso per poter consultare e visualizzare tutte le statistiche relative all’attività motoria grazie al display AMOLED. Prezzo di 99 euro. (Scopri se è in sconto su Amazon)

Samsung Galaxy Fit e(↑)

Samsung Galaxy Fit e vanta un corpo compatto e un design leggero: pesa solo 15 grammi. Questo indossabile è dotato di una batteria a lunga durata progettata per garantire che il dispositivo sia al proprio fianco per tutta la settimana senza bisogno di caricarlo. Grazie alla resistenza all’acqua fino a 5ATM e alla resistenza di grado militare, GalaxyFit e è sempre pronto a supportare le tue attività indoor e outoor.

Pro : funzioni, autonomia

: funzioni, autonomia Contro: nulla da segnalare

Segnala chiamate, messaggi e avvisi del telefono attraverso delle vibrazioni. Prezzo di 39 euro. (Scopri l’offerta di Amazon)

Samsung Gear Fit 2 PRO (↑)

Samsung Gear Fit 2 PRO permette di monitorare l’attività fisica, l’allenamento e il sonno in una dashboard e ottenere statistiche sui livelli di salute e di benessere fisico. Attraverso MapMyRun sarà possibile pianificare e tracciare i percorsi di fitness con mappe in tempo reale e registrare l’attività fisica. Consente anche il monitoraggio costante della frequenza cardiaca nel corso della giornata, fornendo le zone target per aiutare le persone a scegliere al meglio il tipo di allenamento.

Pro : app, funzioni

: app, funzioni Contro: prezzo

Con oltre 3.000 applicazioni e quadranti a disposizione, gli utenti possono personalizzare il suo funzionamento. Prezzo di 199 euro. (Trova gli sconti su Amazon)

Come scegliere (↑)

Scegliere una smartband non è difficile a patto di prestare attenzione ad alcuni aspetti. Trattandosi di prodotti per il fitness è importante che rispondano alle proprie necessità e che quindi offrano un completo monitoraggio. Dunque, devono integrare la maggior parte dei sensori possibili come, per esempio, il GPS per tracciare i percorsi degli allenamenti. Il sensore per il battito cardiaco è obbligatorio e così pure tutta una serie di soluzioni software per rilevare con precisione tutte le attività.

Anche il budget è importante ma in questi casi è un aspetto secondario in quanto le smartband non presentano nella maggior parte dei casi prezzi elevatissimi.

La scelta della redazione (↑)

Il Samsung Galaxy Fit è sicuramente la scelta migliore. Presentato di recente, offre alle persone un completo monitoraggio delle attività fisiche e del proprio stato di salute. Comoda da indossare, si può acquistare con un rapporto qualità prezzo molto soddisfacente. Una smartband piuttosto efficace e facile da usare per chi ama lo sport, soprattutto quello all’aria aperta.

