Microsoft: oggi nuovi dettagli su Project xCloud

Filippo Vendrame,

Microsoft rivelerà oggi nuovi dettagli su Project xCloud, il suo servizio di gaming via streaming di cui si sta parlando molto ma di cui non ci sono ancora molti dettagli. Un servizio che andrà a confrontarsi direttamente con Google Stadia. Di Project xCloud si sa oggi che supporta tecnicamente già 3.500 giochi. Inoltre, Microsoft ha mostrato l’hardware dei server che lo gestiranno. Tuttavia, i dettagli veri sul suo lancio ufficiale sono molto scarsi.

Queste lacune potrebbero però presto essere colmate. Il team Xbox ha, infatti, annunciato l’orario della nuova puntata della trasmissione in diretta Inside Xbox che si terrà oggi a mezzanotte, orario italiano. Tra i molti argomenti che saranno affrontati nell’episodio di questo mese, anche Project xCloud, che sarà lanciato in anteprima il prossimo mese. Microsoft afferma che saranno rivelati molti nuovi dettagli. Difficile capire esattamente quali dettagli saranno svelati, tuttavia l’auspicio è che finalmente sia rivelato qualcosa di più soprattutto per quanto concerne il prezzo degli abbonamenti.

Microsoft potrebbe anche rivelare il giorno e l’ora esatta in cui lancerà la versione beta di Project xCloud. Insomma, tra poche ore il gigante del software potrebbe finalmente rivelare dettagli molto interessante su questo servizio di gaming via streaming.

Non rimane che avere ancora un po’ di pazienza per scoprire cosa Microsoft avrà da dire. Project xCloud non sarà, però, l’unico protagonista del prossimo appuntamento di Inside Xbox. Si parlerà anche X019, il grande evento londinese dedicato ad Xbox che si terrà dal 14 al 16 novembre. Ci saranno anche dettagli su molti giochi, tra cui The Outer Worlds , Hitman 2 , DayZ , Code Vein, Afterparty e molti altri.