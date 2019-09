Filippo Vendrame,

Il mercato degli indossabili per il fitness è molto dinamico e al suo interno sono presenti diversi player che propongono agli utenti i loro prodotti. Le smartband, in particolare, sono indossabili per il fitness che vanno molto di moda anche grazie al loro favorevole rapporto prestazioni costo. Trattasi molto banalmente di braccialetti smart dotati di alcuni sensori in grado di rilevare le attività fisiche ed i parametri del corpo.

Attraverso il mini display quasi sempre presente, alcuni modelli permettono di vedere anche alcune delle principali notifiche giunte sullo smartphone. Tutti i dati rilevati vengo o poi sincronizzati all’interno dell’applicazione dedicata presente sullo smartphone iOS o Android. App che permetterà alle persone di analizzare il proprio rendimento fisico o il proprio stato di salute. Ovviamente non tutte le smartband sono uguali. Le più evolute possono disporre di display a colori e di più sensori ma generalmente tutte permettono di registrare correttamente gli allenamenti.

Tra i produttori che più si stanno impegnando in questo settore c’è sicuramente Yamay. Ecco tre dei suoi migliori prodotti.

Smartband Yamay: i 3 migliori device

YAMAY Fitness Tracker YM-115 (↑)

YAMAY Fitness Tracker YM-115 dispone di molteplici funzionalità avanzate: cardiofrequenzimetro, Fitness Tracker ( Pedometro, Calorie , Distanza), Monitoraggio del Sonno & Sveglia, Notifiche di Chiamata, SMS e Messaggi APP anche quelle dei social network, 14 Modalità Sport, GPS, Controllo della Fotocamera, Avviso Sedentario, Sensore Polso, Pulsante Touch. Questo prodotto tiene traccia di passi, distanza percorsa, calorie bruciate e visualizza riepiloghi delle statistiche nell’APP VeryfitPro.

Pro : prezzo, funzioni

: prezzo, funzioni Contro: nulla da segnalare

Impermeabile. Prezzo di 29,99 euro. (Acquista su Amazon)

YAMAY Fitness Tracker YM-107 (↑)

YAMAY Fitness Tracker YM-107 tiene traccia di passi, distanza percorsa, calorie bruciate e minuti attivi ogni giorno. Visualizza riepiloghi delle statistiche nell’APP VeryfitPro. Impermeabile con certificazione IP68. Carica completa in 1-2 ore. Questo prodotto permette di scegliere tra più di 14 modalità di allenamento come corsa, bici, yoga, Ballo e molte altre, e permette di impostare un obiettivo e visualizzare statistiche in tempo reale mentre ci si allena per cercare di migliorare le prestazioni.

Pro : prezzo, funzioni

: prezzo, funzioni Contro: nulla da segnalare

Prezzo di 35,99 euro. (Verifica se è in sconto su Amazon)

YAMAY Fitness Tracker YM-130 (↑)

YAMAY Fitness Tracker YM-130 registra automaticamente la durata e la qualità del sonno dalle 21:00 alle 8:00. I dati storici completi di tutte le misurazioni sono disponibili tramite l’APP VeryfitPro. Per esempio, il sonno profondo e le fasi di sonno leggero, così come i tempi di sveglia. Possibile poi imposta una sveglia silenziosa per svegliarsi con una leggera vibrazione. Offre pure 14 modalità di allenamento come corsa, bici, yoga, Ballo e molte altre. Monitorando il battito cardiaco, si può misurare le calorie bruciate e controllare le Zone cardio (Brucia grassi, Cardio e Picco) per verificare l’intensità degli esercizi ideale per raggiungere gli obiettivi.

Pro : prezzo, display, funzioni

: prezzo, display, funzioni Contro: nulla da segnalare

Prezzo di 36,99 euro. (Verifica gli sconti su Amazon)

Come scegliere (↑)

Scegliere una smartband non è difficili anche perché i prezzi sono generalmente tutti i molto competitivi. Quello che bisogna verificare è soprattutto la presenza di tutti quei sensori necessari per rilevare adeguatamente gli allenamenti e i parametri del proprio fisico. Fondamentale anche una buona app da cui analizzare i dati raccolti. Da verificare anche l’autonomia e che la compatibilità sia garantita sia con i device iOS che con quelli Android per un utilizzo senza pensieri nel tempo.

La scelta della redazione (↑)

La scelta non può che cadere sul YAMAY Fitness Tracker YM-130 che è la smartband più completa di quelle analizzate. La certificazione IP68 e la presenza di un display a colori fanno la differenza per questi piccoli dispositivi per lo sport.

