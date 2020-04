The Sims 4, il gioco e le espansioni col 75% di sconto

Redazione Webnews,

Questo periodo di isolamento domiciliare e, purtroppo, la riduzione o la perdita temporanea del lavoro stanno portando migliaia di persona a riscoprire passioni che col tempo, per i troppi impegni, erano andata un po’ scemando. È il caso di un titolo sempreverde come The Sims 4, capace di accalappiare la nostra attenzione e il nostro tempo per intere giornate.

La passione per The Sims 4 è esplosa nuovamente in queste settimane, complice anche la decisione di Electronic Arts di ridurre sensibilmente il prezzo del gioco e, cosa ancora più importante, di moltissime delle espansioni che sono state rilasciate nel corso di questi ultimi anni che rendono ancora più ricco il già vastissimo universo virtuale di The Sims 4.

E non stiamo parlando di piccole offerte: The Sims 4 viene proposto in sconto del 75% nella sua versione per Windows e Mac OS tramite la piattaforma digitale Origin di Electronic Arts. Invece di 39,99 euro, The Sims 4 è in offerta ad appena 9,99 euro. Questo è il gioco base, fondamentale per poter utilizzare tutte le espansioni, ma assolutamente godibile anche da solo.

The Sims 4: Vita Universitaria

Vivi gli anni migliori delle vite dei tuoi Sims fin dal primo giorno di università. Specializzati in filosofia, biologia o succo-pong. Hai libertà di plasmare e modellare la tua esperienza universitaria. Assapora la vita tipica dei dormitori o vivi fuori dal campus dell’Università di Britechester o dell’Istituto di Foxbury. Visita le aree studentesche o la biblioteca e sfoggia con orgoglio i colori del tuo ateneo.

Puoi studiare qualsiasi materia ti venga in mente: informatica, storia dell’arte, perfino malvagità! Sfoggia il tuo stile inconfondibile con impeccabili articoli alla moda e decorazioni pensate per la tua stanza nel dormitorio. Non ti va di vestirti elegante per gli esami di metà trimestre? Indossa la tua tuta migliore!

The Sims 4: Vita sull’Isola

Scopri un nuovo paradiso tutto da esplorare, dal cuore dell’isola agli abissi blu dell’oceano. Per la prima volta in assoluto, vivrai le tue avventure al mare grazie alle novità introdotte nella meccanica di gioco: potrai andare in canoa, nuotare, immergerti e fare snorkeling a piacimento!

Prenditi una pausa dal tran tran quotidiano e recati a Sulani, dove la sabbia è calda e la gente del posto è amichevole. Intraprendi una carriera ispirante che valorizzi la bellezza dell’isola, osserva la schiusa delle uova di tartaruga o rilassati perfezionando la tua abbronzatura. Hai piena libertà di distenderti!

Il sole splende sulle meravigliose isole di Sulani. Tuffati nelle acque scintillanti dove puoi pagaiare con la canoa e nuotare con i delfini. Recati in spiaggia per costruire un castello di sabbia, prendere un po’ di sole e perfino incontrare una sirena!

The Sims 4: Nuove Stelle

Raggiungi la gloria come attore o influencer e destreggiati tra le pieghe inaspettate della fama e della ricchezza. Candidati per i ruoli più prestigiosi, misurati i vestiti al guardaroba, compra una mega-villa e visita ogni angolo di Del Sol Valley con stile.

Intraprendi una carriera affascinante e affronta le sfide tipiche di un’icona della cultura pop. Fai un’audizione per apparire in uno spot pubblicitario o aggiudicati un ruolo di primo piano nel campione d’incassi del momento. Ottieni un diamante leggendario sul Boulevard delle Celebrità che riporti il nome del tuo Sim e sarai sulla bocca di tutti in un lampo!

The Sims 4: Cani e Gatti

Usa il potente strumento “Crea un animale” per personalizzare i cani e i gatti grandi e piccini dei tuoi Sims. Goditi la compagnia e il divertimento che gli amici pelosi portano nelle vite dei tuoi Sims. Costruisci una clinica veterinaria, assumi del personale specializzato e affermati come il veterinario più promettente della cittadina.

Stringi un forte legame con il tuo nuovo amico peloso mentre i tuoi Sims addestrano, giocano e si prendono cura dei loro animali. Porta il tuo cane al parco, passeggia lungo le banchine del porto e tieni gli occhi aperti per trovare randagi adottabili dai tuoi Sims.

The Sims 4: Stagioni

Ora puoi introdurre e controllare fenomeni atmosferici, svagarti con divertenti attività stagionali e celebrare le festività con stile. Crea storie per ogni stagione (dalle torride giornate estive alle glaciali notti invernali), celebra le festività e molto altro!

Le previsioni per ciascun giorno possono influire in modo sempre diverso sulle attività quotidiane, le relazioni e le scelte dei tuoi Sims. Rendi omaggio a tradizioni festive come il Giorno dell’Amore e il Festival invernale o crea le festività che saranno celebrate dai tuoi Sims. Vai a pattinare sul ghiaccio in inverno o fatti notare con una festa estiva in piscina! C’è sempre qualcosa di divertente da fare in ogni stagione.

The Sims 4: Vita in Città

Consulta la mappa cittadina interattiva per leggere le recensioni degli appartamenti e dei locali alla moda che i tuoi Sims possono esplorare in Vita in Città. Esplora un movimentato centro urbano con una varietà di quartieri, ciascuno con la propria personalità.

Tuffati in tutto quel che la città ha da offrire, dai panorami urbani alle strade che fervono di attività. Visita i festival dove i tuoi Sims potranno ammirare artisti di strada, partecipare alle gare e conoscere altri Sims di ogni estrazione sociale.

The Sims 4: Al Lavoro!

Come esperto professionista medico, il tuo Sim fa quel che è stato addestrato a fare: cura i disturbi dei pazienti, fa nascere bambini ed esegue operazioni d’emergenza… sugli alieni. O su chiunque abbia bisogno di operazioni di emergenza: il tuo Sim ha pronunciato il Giuramento di Ippocrate (in simlese, naturalmente).

Risolvi casi importanti per aiutare il tuo Sim a passare dal rango di cadetto a quello di capo della polizia. Tante scene del crimine attendono la tua ispezione: interroga Sims, arresta criminali e dimostra le tue capacità come tutore della legge Sim.

Costruisci folli invenzioni, raccogli campioni rari e prepara potenti sieri come scienziato. Usa poi le creazioni del tuo Sim a fin di bene o per tormentare i vicini. Niente esprime la follia dello scienziato come usare la macchina per la clonazione per riempire il laboratorio scientifico di lottatori mascherati!

The Sims 4: Regno Della Magia

Le arti divine sono a disposizione dei tuoi Sims. Usa la tua inclinazione stregonesca per portare la pace o seminare il caos nel quartiere.

Scopri uno scenario mistico ed esplora i poteri che hai appena acquisito. Lancia un incantesimo maligno contro i nemici, prepara pozioni d’amore o scopri la strada verso l’immortalità!

Raccogli una varietà di granelli attraverso i più grandi incantatori del regno. Applica ciò che hai imparato con le pozioni e gli incantesimi, poi inizia la tua missione per unirti agli incantatori.

Invoca una creatura che si unisca alle tue peripezie magiche, che si tratti di una fata, una rana o un drago volante.

The Sims 4: Vampiri

Trasforma i tuoi Sims in potenti vampiri e vivi per l’eternità in una nuova e inquietante ambientazione. Acquisisci e adopera decine di poteri unici che conferiscono ai vampiri la capacità di controllare le menti dei Sims e di evocare l’energia degli spiriti.

Per i vampiri la terra di Forgotten Hollow, oscura e avvolta dalla nebbia, è il luogo ideale per socializzare e lasciarsi andare.