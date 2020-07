Watch Dogs 2 per PC gratis: come riscattarlo

Matteo Tontini,

Watch Dogs 2 per PC sarà presto reso gratuito da Ubisoft. Il titolo, pubblicato nel 2016, è il sequel di Watch Dogs ed è un open world navigabile a piedi o in auto ambientato in una versione romanzata della San Francisco Bay Area. Ma quando sarà possibile riscattarlo? E come si fa a ottenerlo gratuitamente? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Watch Dogs 2 gratis: come scaricarlo

L’evento Ubisoft Forward che si terrà nel weekend sarà una vetrina per lo studio di sviluppo francese: saranno infatti forniti maggiori dettagli su titoli del calibro di Assassin’s Creed Valhalla e Hyper Scape, oltre ad altri giochi in arrivo. Sebbene i fan potrebbero essere già soddisfatti così, ricevendo nuove informazioni su IP di loro gradimento, Ubisoft ha ben pensato di addolcire il piatto per coloro che seguiranno in diretta l’evento: soltanto gli spettatori live, infatti, potranno riscattare una copia gratuita di Watch Dogs 2 per PC.

Sarà dunque necessario accedere al proprio account Uplay durante il pre-show dell’evento, che si terrà domenica 12 luglio tra le 20:00 e le 21:00 (ora italiana), per ottenere gratis il gioco. Sarà sufficiente collegarsi da browser o app desktop in questo frangente per aggiudicarsi il titolo.

Le sorprese, comunque, non finiscono qui: la società francese regalerà ricompense di gioco alle persone che risponderanno correttamente ad alcune domande durante l’evento. Ubisoft ha dichiarato poi che fornirà ulteriori dettagli su Watch Dogs: Legion, terzo capitolo del franchise annunciato ufficialmente all’E3 2019. Insomma, tante sorprese per i fan, che si aspettano grandi novità da parte della software house.