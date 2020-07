Far Cry 6 è già in pre-ordine su Amazon

Redazione Webnews,

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale da parte di Ubisoft, Far Cry 6 è già disponibile al pre-ordine e Amazon non fa eccezione. È vero, manca ancora davvero molto all’uscita del nuovo capitolo della saga di Far Cry, il 18 febbraio 2020, ma è altrettanto vero che preordinando il titolo su Amazon, come accade anche per tutti gli altri prodotti, l’addebito verrà effettuato soltanto il giorno della spedizione e si avrà la certezza di portarsi a casa il gioco al prezzo più basso.

Amazon propone l’Edizione Limitata di Far Cry 6, che oltre al titolo includerà il pacchetto Spedizione nella Giungla con una divisa ad hoc, l’arma SBS e il ciondolo arma Bussola. Non solo. Col pre-ordine si ha diritto anche all’accesso esclusivo al pacchetto Libertad che include la divisa Libertad per il tuo fedele Chorizo e Discos Locos, un’arma stupefacente che lancia CD e che farà ballare i tuoi nemici fin dentro la tomba.

Come già annunciato da Ubisoft, acquistando la versione di Far Cry 6 per PlayStation 4 e Xbox One si avrà diritto anche alla versione digitale del titolo per PlayStation 5 e Xbox One X senza costi aggiuntivi

All’edizione limitata viene affiancata anche la più costosa Gold Edition, che include il Season Pass che permetterà di scaricare gratuitamente i 3 DLC già in programma per i messi successivi all’uscita di Far Cry 6, come sempre accaduto per la serie di Far Cry e moltissimi altri videogiochi.