FIFA 22, Lele Adani nuovo commentatore tecnico

L’ex opinionista di Sky affiancherà alla telecronaca di FIFA il confermato Pieluigi Pardo.

Oggi EA SPORTS ha annunciato che Lele Adani, il noto opinionista televisivo ed ex calciatore, sarà il nuovo commentatore tecnico della versione italiana di FIFA 22, ora disponibile per il pre-ordine. Adani è stato selezionato per questo ruolo in base all’esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile di commentatore energico e coinvolgente.