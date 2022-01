È il momento perfetto per acquistare un iPad Air

In attesa di conoscere le specifiche tecniche e il design del nuovo tablet di fascia media di Apple, vi consigliamo di comprare oggi l’iPad Air su Amazon.

Torniamo a parlare di tablet Apple. Ultimamente sono emersi diversi rumor che suggeriscono che iPad Air V potrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno e potrebbe disporre del SoC Bionic A15, modem 5G e selfiecam con tecnlogia Center Stage. I rumor sono davvero tanti ma sono anche molto confusionari: ecco perché vi consigliamo di comprare oggi un Air di quarta generazione.

iPad Air V arriverà entro la fine dell’anno

Un nuovo rapporto ha suggerito che Apple potrebbe pianificare il lancio del nuovo iPad Air 5 entro la fine dell’anno. Il tablet sarà dotato dell’ultimo chipset A15 Bionic e sarà anche dotato di una fotocamera selfie migliorata con tecnologia Center Stage.

Secondo le fonti di Mac Otakara, il colosso di Cupertino si sta preparando per il debutto dell’Air V entro la fine dell’anno. Sebbene il suo chipset e altre funzionalità siano in linea con gli attuali standard di generazione, il display e il design rimarranno gli stessi dell’iPad Air 2020.

Durante la conferenza di marzo, il marchio statunitense dovrebbe annunciare la sua ultima linea di prodotti, che probabilmente includerà l’attesissimo iPhone SE Plus, che a differenza dell’iPad Air, dovrebbe arrivare con una revisione importante sotto la scocca. Il modello del 2023 invece, dovrebbe presentare uno schermo LCD con intagli, simile a quello trovato su iPhone XR.

D’altra parte, l’iPad Air 5 non presenterà modifiche degne di nota nel design. Tuttavia, l’aggiunta del chipset A15 Bionic significa che il prossimo tablet di fascia media sarà dotato del supporto 5G. In altre parole, potrebbe essere un degno aggiornamento per chi cerca un aggiornamento per iPad.

Se cercate però un tablet tuttofare, perfetto per il gaming, lo studio, la produttività, lo svago e la fruizione di contenuti multimediali, non possiamo non consigliarvi l’iPad Air di quarta generazione. Su Amazon si trova ad un prezzo fantastico (669,00€) con memoria da 256 GB.