OnePlus 6, impermeabilità e fotografie di prova

La presentazione ufficiale del nuovo OnePlus 6 sembra ormai essere proprio dietro l’angolo tanto che l’azienda produttrice ha iniziato a lanciare alcuni teaser tramite i propri account social. Emergono così due nuovi sviluppi prima del lancio: il prossimo telefono ammiraglia di OnePlus sarà il primo OnePlus resistente all’acqua e disporrà di una buona fotocamera, i cui primi scatti fotografici di prova sono appena stati resi disponibili online.

In un tweet diramato nelle scorse ore, OnePlus ha accennato alla presenza di una sorta di impermeabilità dell’OnePlus 6: «Non odi il dover smettere di usare il tuo telefono quando piove? Anche noi ;)», ha scritto l’azienda. E mentre il tesser non menziona esplicitamente uno standard di impermeabilità, ci si può attendere che sia almeno un grado IP67 che è praticamente la norma sulle ammiraglie con cuore Android di attuale generazione. Ecco il tweet che lascia poco spazio all’immaginazione:

Don’t you just hate it when you have to stop using your phone when it rains? So do we 😉 pic.twitter.com/QEnOdm3Xtk

— OnePlus (@oneplus) April 16, 2018