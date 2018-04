Nokia X, schermo 19:9 con notch e dual camera

Luca Colantuoni,

HMD Global presenterà nelle prossime ore un nuovo smartphone Android di fascia media destinato al mercato cinese. Le immagini che già circolano in Rete mettono in evidenza due principali caratteristiche, ovvero lo schermo con un notch nella parte superiore e la doppia fotocamera posteriore. Il nome dovrebbe essere Nokia X, lo stesso utilizzato nel 2014 per la serie prodotta da Microsoft.

Se le indiscrezioni sulle specifiche verranno confermate, il Nokia X si posizionerà tra il Nokia 6.1 e il Nokia 7 Plus. Lo smartphone sarà il primo modello del produttore finlandese con schermo 19:9 e notch nella parte superiore, un design scelto ormai da tutti i principali produttori, Samsung escluso. Il display dovrebbe avere una diagonale di 5,8 pollici e una risoluzione di 2280×1080 pixel.

Nelle immagini si vede chiaramente la doppia fotocamera posteriore disposta al centro in verticale, sopra il lettore di impronte digitali. Non è nota la risoluzione dei due sensori, mentre le lenti potrebbero essere Zeiss. HMD Global dovrebbe offrire due versioni con processori Snapdragon 636 e MediaTek Helio P60, affiancanti da 4 o 6 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash. Altre possibili specifiche sono la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e la batteria da 3.300 mAh.

Il sistema operativo sarà sicuramente Android 8.1 Oreo. I prezzi previsti sono compresi tra 1.599 e 1.799 yuan. Per la conferma è necessario attendere l’annuncio ufficiale.

Aggiornamento del 28 aprile: il Nokia X verrà annunciato il 16 maggio.