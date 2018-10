Fortnite, arriva la modalità Domina la Discoteca

Marco Locatelli,

Fortnite, il Battle Royale più amato e popolare del momento, è un continuo susseguirsi di aggiornamenti ed eventi sempre più sopra le righe e ricchi di contenuti capaci di mantenere i giocatori sempre incollati allo schermo.

Una formula davvero vincente quella di Epic Games, che quest’oggi potrebbe aggiungere un’altra freccia al suo arco: la modalità a tempo Domina la Discoteca, nuova opzione di gioco a tempo che è una variante del classico “Dominio”.

Come suggerisce il nome, i giocatori saranno chiamati a conquistare e poi mantenere il controllo di un’area di gioco, che in questo particolare è una pista da ballo. Non solo: per riuscire nell’intento e potenziare la propria area i giocatori dovranno mettersi a ballare sfruttando le tantissime emote del gioco.

Più un giocatore si muoverà a tempo di musica, più si aggiudicheranno punti e quindi potrà vincere la singolare sfida. Domina la Discoteca è una delle prime novità della Stagione 6 di Fortnite.

Stando alle indiscrezioni, la modalità ballerina di Fortnite dovrebbe arrivare già oggi, 2 ottobre, con un aggiornamento del gioco. Ricordiamo inoltre che le Sfide della Settimana 2 della Stagione 6 di Fortnite saranno attive a partire dalle ore 15.00 di giovedì 4 ottobre.

Molto curiosa la notizia di qualche giorno fa su una nuova skin di Calamity in versione cowgirl che ha attirato su di sé moltissime polemiche. Secondo alcuni utenti, il seno del personaggio femminile del gioco risulterebbe fin troppo “ballerino” durante l’emote Jubilation. Ricordiamo inoltre che da qualche giorno Sony ha aperto al cross-play di Fortnite su PS4 attraverso una beta. Una scelta che ha dello storico per il colosso nipponico, fino ad oggi molto chiuso da questo punto di vista ma che ora vuole tentare di intraprendere la strada del cross-play con una piccola selezione di titoli terze parti.