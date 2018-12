Pokémon Go: Totodile nel primo Community Day 2019

Marco Locatelli,

Il primo Community Day di Pokémon Go per il 2019 sarà dedicato ad uno dei Pokémon starter di seconda generazione: Totodile, creatura di tipo acqua dalle sembianze di un coccodrillo di colore azzurro.

L’evento partirà il giorno sabato 12 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 14.00, periodo durante il quale si potranno trovare molti più Totodile selvatici rispetto al solito. Sempre durante il Community Day dedicato a Totodile sarà possibile far evolvere Croconaw (evoluzione di Totodile) in Feraligatr con una mossa esclusiva che verrà annunciata nei prossimi giorni. Questa potrà essere appresa anche un’ora dopo la fine del Community Day, quindi fino alla ore 15.00 del 12 gennaio.

Ovviamente sarà anche possibile trovare alcuni Totodile in versione shiny, come accaduto per gli altri Pokémon dei Community Day.

E i bonus non finiscono qua: durante l’evento tutte le uova inserite all’interno delle incubatrici richiederanno 1/4 dei chilometri per schiudersi, mentre i moduli Esca dureranno ben tre ore invece di 30 minuti.

Un paio di giorni fa il team di Pokemon Go ha inoltre annunciato che dal 18 dicembre alle ore 22.00 fino al 15 gennaio alle ore 22.00 nei raid comparirà il Pokemon leggendario di tipo fuoco/acciaio Heatran. Ovviamente il modo migliore per sconfiggerlo, e quindi poterlo catturare, è di formare con i propri amici squadre con creature di tipo Acqua, lotta e terra.

Continua a macinare dollari il fenomeno Pokemon Go: secondo il Wall Steet Journal, lo sviluppatore dell’app Niantic vale poco meno di 4 miliardi di dollari, praticamente tanto quanto veniva stimata Epic Games (software house di Fortnite) all’inizio della scorsa primavera.