Tracking Faryaa: come seguire un pacco GearBest

Filippo Vendrame,

GearBest è un negozio online cinese molto noto soprattutto agli appassionanti di gadget tech. L’eShop, infatti, permette di trovare ed acquistare prodotti legati alla tecnologia che molto spesso non si trovano all’interno dei negozi online europei. Oltre ad una serie di prodotti legati alla tecnologia, GearBest vende anche abbigliamento e prodotti per la casa. L’eShop vende anche in Italia e per agevolare gli acquisti dei clienti europei, per evitare il problema della dogana, ha costruito un magazzino in Inghilterra. Tuttavia, non tutti i prodotti vengono spediti da questo magazzino.

In alcuni casi, infatti, la spedizione potrà avvenire anche dagli altri magazzini come quello che si trova in Cina. In questi casi, il negozio online suggerisce ai suoi clienti di scegliere come metodo di spedizione Italy Express, gratis per la maggior parte degli ordini. Trattasi di un metodo di spedizione pensato esplicitamente per gestire al meglio il tragitto Cina-Italia. Una volta che il pacco è stato spedito, sarà possibile tracciarlo attraverso uno dei codici che il negozio online avrà inviato ai clienti via email. Dal magazzino cinese, il pacco potrebbe essere consegnato nelle mani di diversi vettori tra cui Faryaa Panasia che lo porterà sino ai confini italiani dove sarà poi affidato a Bartolini per la consegna finale al cliente.

Per verificare il tracking del pacco spedito attraverso Faryaa Panasia, la procedura da seguire è davvero molto semplice. Basterà recarsi all’interno del sito del vettore dove sarà possibile inserire il numero di spedizione per scoprire dove si trova in quel momento il proprio acquisto.

Una volta che il pacco sarà arrivato in Italia, il tracking potrà essere eseguito direttamente attraverso il sito di Bartolini che, come detto, è il vettore che si occuperà della consegna al cliente.