Samsung Galaxy A2 Core, terzo modello Android Go

Luca Colantuoni,

Come previsto a fine marzo, Samsung ha annunciato in India il terzo smartphone basato su Android Go, dopo i Galaxy J2 Core e J4 Core. Il Galaxy A2 Core ha un processore più veloce, ma non ci sono altri miglioramenti rispetto ai suoi predecessori. Difficilmente il dispositivo verrà distribuito in Europa.

Android Go è la versione ottimizzata del sistema operativo Google che viene installata su smartphone di fascia bassa. Il Galaxy A2 Core possiede infatti un telaio in plastica e uno schermo TFT da 5 pollici con risoluzione qHD (960×540 pixel). La dotazione hardware comprende anche un processore octa core Exynos 7870 a 1,6 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. Per le due fotocamere sono stati sensori da 5 megapixel. Quella posteriore ha un obiettivo con apertura f/1.9.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB 2.0 e una batteria da 2.600 mAh. Ad eccezione del SoC, le specifiche sono quindi inferiori a quelle del Galaxy J4 Core e leggermente migliori rispetto al Galaxy J2 Core, nonostante la serie Galaxy A sia storicamente superiore alla serie Galaxy J.

Dimensioni e peso sono 141,6x71x9,1 millimetri e 142 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è Android 9 Pie (Go Edition). Gli utenti troveranno diverse app Google in versione Go che occupano meno spazio di storage e meno RAM durante l’esecuzione. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni bianco e nero. Il prezzo è 5.290 rupie, pari a circa 70 euro al cambio attuale.