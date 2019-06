Harry Potter: Wizards Unite, ecco la data d’uscita

Matteo Tontini,

Tutti i fan di Harry Potter saranno probabilmente felici di sapere che il “Pokémon GO dedicato al maghetto inglese” sarà disponibile molto presto: Niantic ha infatti annunciato che Harry Potter: Wizards Unite (questo il titolo ufficiale del gioco) potrà essere scaricato a partire dal 21 giugno.

Però attenzione: inizialmente il gioco uscirà soltanto negli Stati Uniti e nel Regno Unito, sebbene la società abbia intenzione di distribuirlo in tutto il mondo. Niantic promette infatti di rivelare maggiori informazioni su quando sarà pubblicato negli altri Paesi a breve.

I giocatori di Australia e Nuova Zelanda hanno avuto la possibilità di testare la versione beta del gioco quando Niantic ha scelto tali Paesi come banco di prova, nel mese di maggio. Proprio come Pokémon GO, si tratta di un gioco in realtà aumentata che tiene conto della posizione dell’utente, ciò significa che i giocatori – in qualità di membri della Statute of Secrecy Task Force – dovranno muoversi per catturare creature e oggetti magici che sono fuggiti dal mondo creato dalla Rowling.

In occasione dell’annuncio della data d’uscita, gli sviluppatori hanno reso disponibile un bellissimo trailer di lancio, il quale non fa che aumentare l’hype per il titolo. È possibile dargli un’occhiata qui sotto.

Sarà interessante vedere se Harry Potter: Wizards Unite riuscirà a replicare il successo di Pokémon GO, sebbene l’impresa sembri pressoché impossibile (merito non solo dell’effetto novità di cui ha goduto il gioco del 2016, ma anche della straordinaria fama dei mostriciattoli tascabili). Sta di fatto che si tratta di app che causano una certa dipendenza, peraltro riconosciuta come vera e propria malattia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Non resta che aspettare, quindi, per scoprire quando il gioco uscirà in Italia.